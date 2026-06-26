No, Keiko Fujimori no coordinó con diplomáticos y EEUU el envío de actas fraudulentas

El contexto

En redes sociales se ha difundido un video en el que se expone un supuesto audio atribuido a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Según la publicación, en realidad de contenido falsificado, el material revelaría coordinaciones fraudulentas para manipular el proceso electoral mediante el uso de actas prellenadas y el presunto apoyo de delegaciones diplomáticas.

El material apócrifo simula la voz de la candidata Fujimori en el siguiente mensaje: "Acta por acta ya tenemos coordinadores en todos los centros importantes. Traemos actitas pre llenadas en maletines bien discretos con la ayuda del embajador de Estados Unidos. Las reales se pierden en el camino a la ONPE. Esta vez sí nos toca. Tenemos muchos favores que devolver a los empresarios”.

El contenido ha alcanzado un alto nivel de viralidad en la plataforma —más de 270.000 reproducciones—, lo que amplifica el riesgo de desinformación en este tramo final del proceso electoral. Pero el audio ha sido hecho con inteligencia artificial. No es un mensaje de Keiko Fujimori.

Análisis forense digital confirma uso de inteligencia artificial

Un examen informático y espectrográfico realizado por André Loyola, director del servicio forense digital Laforse HG, a pedido de PerúCheck, determinó que el archivo de audio presenta evidencias de ser un producto sintético desarrollado mediante software de inteligencia artificial (IA). El análisis del especialista identificó los siguientes hallazgos técnicos clave:

Pérdida de trazabilidad y origen: al haber sido extraído de una plataforma pública como Facebook, el archivo fue despojado de sus metadatos originales, lo que impide validar un origen legítimo o una cadena de custodia digital fiable.

Patrones fonéticos artificiales: se detectó el uso de una E de soporte recurrente y pausas estructuradas bajo un patrón aritmético idéntico y constante a lo largo de toda la locución. Esta regularidad matemática es incompatible con el habla humana natural, que presenta variaciones orgánicas en la entonación y microrespiraciones.

Efecto 'antena' o regrabación acústica: el espectrograma identificó una distorsión constante en el ruido de fondo, lo que indica que el audio sintético fue reproducido inicialmente en un entorno controlado y vuelto a grabar con un segundo dispositivo electrónico. Según Loyola, esta técnica suele emplearse de manera deliberada para camuflar las imperfecciones de los algoritmos de IA y simular que se trata de una filtración clandestina real.

No hay evidencia de favoritismos hacia Fuerza Popular

Ni el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ni la ONPE ni la Cancillería peruana han reportado indicios de manipulación que involucren a delegaciones extranjeras en favor de Keiko Fujimori o Fuerza Popular. El abogado especialista en temas electorales Martín D'Azevedo señaló a PerúCheck que la narrativa del audio es puramente "especulativa".

PerúCheck buscó declaraciones y descargos de miembros del partido Fuerza Popular respecto de la difusión de este material; sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Conclusión

El audio en el que presuntamente Keiko Fujimori menciona coordinaciones fraudulentas para manipular el proceso electoral de segunda vuelta con ayuda de delegaciones diplomáticas ha sido fabricado con inteligencia artificial, según un análisis forense digital, con el objetivo de desinformar. Por tanto, PerúCheck califica su contenido como falso.

Nota elaborada por Janet Arias, de PerúCheck.