Ipsos no reportó que el 80% de los peruanos reconozca un fraude electoral, pese a lo afirmado por Rafael López Aliaga

Esta verificación fue elaborada por Ricardo Colos en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En una reciente entrevista, el excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, atribuyó a Ipsos un supuesto estudio sobre fraude electoral: “80% de la gente reconoce que hubo fraude, dicho por Ipsos”, en referencia a las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, tras revisar las encuestas difundidas por Ipsos durante el proceso electoral, no se encontró evidencia de una medición que consulte de manera directa sobre la existencia de fraude electoral ni de un resultado que señale que el 80% de los ciudadanos considera que este ocurrió.

Verificador de La República revisó todos los estudios publicados por Ipsos durante el proceso electoral. Tras analizar los cuestionarios y resultados, no se identificó una pregunta que consulte de manera directa si los ciudadanos consideran que hubo fraude electoral ni un resultado que arrojó una cifra cercana al 80% mencionada por López Aliaga.

Los estudios son los siguientes:

El indicador más cercano a la afirmación atribuida por López Aliaga fue identificado en la Encuesta Nacional Urbano-Rural al 17 de abril de 2026 , un estudio que recogió las percepciones ciudadanas sobre el desarrollo de las elecciones, incluyendo la evaluación de las autoridades electorales y la experiencia de votación. Sin embargo, ninguno de los indicadores incluidos en dicha encuesta constituye una medición directa sobre si los peruanos consideran que hubo fraude electoral ni respalda la cifra atribuida a Ipsos por el excandidato presidencial.

Por ejemplo, una de las preguntas consultó sobre la gestión del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. El 79% de los encuestados manifestó desaprobar su desempeño, mientras que el 9% dijo aprobarlo. No obstante, este indicador evalúa la actuación de una autoridad electoral y no la percepción ciudadana sobre la existencia de fraude.

Asimismo, el estudio indagó sobre la experiencia de los ciudadanos durante la primera vuelta. Ante la consulta sobre cómo fue la votación en su local de sufragio, el 60% respondió que esta se desarrolló con normalidad y sin mayores problemas. En contraste, el 18% consideró que hubo “muchas irregularidades, con riesgo de fraude”, mientras que un 15% señaló que “existieron algunas irregularidades, pero nada grave”. Si bien esta pregunta incorpora una alternativa relacionada con el fraude, el porcentaje registrado se encuentra lejos del 80% mencionado por López Aliaga.

Consultado por Verificador de La República, Guillermo Loli, director senior de Ipsos Perú, señaló que la entidad no ha realizado ni publicado ninguna encuesta que concluya que el 80% de la población considera que hubo fraude electoral. El especialista explicó que algunos estudios sí registran altos niveles de desaprobación hacia determinadas autoridades electorales, pero advirtió que dichos indicadores no pueden interpretarse como evidencia de una creencia generalizada en la existencia de fraude.

Asimismo, indicó que, aunque existe un sector minoritario de ciudadanos que expresa desconfianza respecto al proceso electoral, las mediciones de Ipsos muestran que la mayoría de la población considera que las elecciones se desarrollaron de manera correcta. En ese sentido, calificó la afirmación del líder de Renovación Popular como falsa y alertó que la difusión de información inexacta sobre procesos electorales puede contribuir a la desinformación, debilitar la confianza pública y generar tensiones en instituciones que ya enfrentan bajos niveles de credibilidad.

Conclusión

En síntesis, Rafael López Aliaga afirmó que Ipsos había determinado que el 80% de la población reconoce la existencia de fraude electoral en los comicios de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que no existe un estudio de la encuestadora que formule esa pregunta ni que comparta ese resultado, según la revisión de sus estudios y la confirmación de su director senior, Guillermo Loli.

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