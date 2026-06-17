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Política

Ministerio de Justicia completa la Comisión de Gracias Presidenciales

El órgano encargado de analizar y proponer la concesión de gracias presidenciales ya cuenta con cinco miembros y es presidido por el abogado Magno García.

Ministerio de Justicia actualiza y completa los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales.
Ministerio de Justicia actualiza y completa los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales. | Difusión
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anunció que ha completado la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta medida se da seis días después de que se rechazara el pedido de indulto al expresidente Pedro Castillo.

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El equipo oficial ha quedado conformado de la siguiente manera: Magno Abraham García Chávarri lidera el grupo como presidente, acompañado por los comisionados Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Martín Antonio Salgado Arroyo y Pablo Michael Huerta Canales. Asimismo, en representación del Despacho Presidencial, se integró Carlos Antonio Bazo Ramírez, mientras que las labores de coordinación administrativa estarán a cargo de Jhoner Michael Quispe Romani como secretario técnico.

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Este grupo de trabajo se encarga de revisar, analizar y proponer al presidente de la República qué internos pueden recibir un perdón de su pena, ya sea mediante un indulto común, por razones humanitarias (como enfermedades graves) o una reducción de su condena.

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La ley exige que este comité esté integrado estrictamente por cinco miembros. Con la reciente designación del último comisionado, el grupo recupera su capacidad para agilizar la revisión de los expedientes de los presos que solicitan estos beneficios.

El antecedente: renuncia en la comisión

La necesidad de completar este equipo de trabajo surge tras la renuncia de la abogada Lesli Gonzales Cabanillas, presentada el pasado 13 de mayo ante el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra. Su salida se produjo en un momento de alta atención pública, justo cuando el comité evaluaba los pedidos de libertad para el exmandatario Pedro Castillo.

En su carta de renuncia, Gonzales aclaró que su decisión no se debió a presiones o compromisos políticos, sino al acoso en redes sociales y medios de comunicación que sufrió debido a su lugar de origen. Al haber nacido en Chota (Cajamarca), la misma localidad de donde proviene Castillo, su capacidad profesional comenzó a ser cuestionada.

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La abogada defendió el derecho de los ciudadanos a vigilar el trabajo de las autoridades, pero rechazó que esto se convierta en hostigamiento personal o familiar. Asimismo, señaló que calificar su desempeño en la Comisión basándose en su procedencia es un prejuicio.

Sexto rechazo al indulto de Pedro Castillo

Se recuerda que el 10 de junio, la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó la sexta solicitud de indulto al expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión en el penal de Barbadillo. Tras revisar el expediente, el comité concluyó que el pedido no cumplía con los requisitos legales obligatorios para recibir este beneficio, por lo que el exmandatario continúa recluido.

El abogado de Castillo, Carlos Perea, explicó que el resultado era previsible desde el punto de vista legal, ya que un indulto exige que el procesado tenga una sentencia firme y definitiva, algo que aún no ocurre con el exmandatario. Por esta razón, confirmó que la defensa ya no insistirá en nuevos pedidos de perdón presidencial en el Perú y buscará otros mecanismos legales.

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La nueva estrategia de la defensa se concentrará en llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El abogado señaló que se reunió con Castillo en prisión para coordinar este plan y que actualmente recolectan y evalúan todos los documentos necesarios. Según Perea, el expresidente considera que la intervención de la justicia internacional es ahora la alternativa más importante para cuestionar su actual situación jurídica.

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