Es falso que Keiko Fujimori haya sido declarada oficialmente presidenta del Perú

LO FALSO:

Keiko Fujimori ha sido declarada oficialmente presidenta del Perú.

LO VERDADERO:

Hasta el cierre de esta nota, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha anunciado los resultados oficiales de las elecciones presidenciales. La entidad indicó que la proclamación está prevista para mediados de julio.

En el contexto de la segunda vuelta electoral, se difundieron en redes sociales diversas publicaciones que presentan oficialmente a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como presidenta del Perú.

Publicaciones difundidas en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 1.600 reacciones, 398 comentarios y 97 compartidos.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

De acuerdo con la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hasta el cierre de esta nota, Roberto Sánchez cuenta con 9.018.130 votos (50,026%) y Keiko Fujimori con 9.008.779 votos (49,974%), al 97,910% de actas contabilizadas. Como aún no se ha alcanzado el 100%, ninguno de los dos candidatos puede ser considerado presidente electo.

Avance del conteo de votos hasta las 4:50 p. m. del 10 de junio de 2026. Foto: ONPE

Es importante mencionar que dicho porcentaje incluye actas que, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya se encuentran en proceso de revisión y de posible impugnación. "Los resultados oficiales solo podrán determinarse una vez concluidas las etapas de cómputo y de justicia electoral establecidas por la normativa", indicó la entidad a través de un comunicado.

Último comunicado del JNE. Foto: JNE

Si bien el JNE señaló que los resultados oficiales estarían previstos para mediados de julio, no sería la primera vez que la proclamación de un presidente toma varias semanas. De acuerdo con datos de la propia entidad, este proceso se concretó 43 días después de la segunda vuelta en 2021, 23 días después en 2016, 18 días después en 2011 y 11 días después en 2006.

¿Cuánto tiempo después de las últimas elecciones se dio la proclamación de resultados? Foto: JNE

Por lo tanto, afirmar que Keiko Fujimori ya ha sido declarada presidenta del Perú, apenas tres días después de las elecciones, es falso. Hasta que el JNE concluya el proceso electoral y anuncie los resultados oficiales, no existe un candidato proclamado como ganador de la segunda vuelta.

Conclusión

En el contexto de la segunda vuelta electoral, se viralizaron en redes sociales publicaciones que presentan a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú. Sin embargo, se trata de información falsa. Al 10 de junio de 2026, los resultados de la ONPE siguen siendo preliminares, ya que aún faltan actas por contabilizar y resolver observaciones e impugnaciones. Por ello, ni ella ni Roberto Sánchez han sido proclamados ganadores, y la decisión oficial dependerá del proceso electoral, que culminará con la proclamación del JNE prevista para mediados de julio.