Keiko Fujimori lidera en la Costa, mientras que Roberto Sánchez se impone en la Sierra y la Selva, según Ipsos
En Lima, Fujimori acumula 66,1% de preferencia, mientras que Sánchez solo 33,9%. Fuera de la capital, Fuerza Popular acumula 43,9% y Sánchez, 56,1%.
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De acuerdo con el boca de urna de Ipsos, Keiko Fujimori solo lidera en la Costa. Por su parte, Roberto Sánchez tiene mayor respaldo en la Sierra y la Selva.
Los resultados señalaron que en la Costa, Keiko Fujimori lidera con el 63,0% de respaldo, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 37,0%.
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En contraste, en la Sierra el candidato de Juntos por el Perú obtiene una amplia ventaja con el 68,7%, frente al 31,3% de Fujimori. En la Selva, Sánchez también se posiciona por delante al registrar el 56,2% de las preferencias, mientras que la lideresa de Fuerza Popular suma el 43,8%.
La diferencia entre Lima y las regiones fuera de la capital también es considerable. En Lima, Fujimori acumula 66,1% de preferencia, mientras que Sánchez solo 33,9%. Por su parte, en regiones Fuerza Popular acumula 43,9% y Sánchez, 56,1%.