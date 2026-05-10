La “Derecha Roja”, por Rene Gastelumendi

“No podemos entregarles el país a los comunistas”, se repite como un grito de guerra en cada campaña electoral. “Fraude, fraude”, insisten otros, más de la cuenta, religiosamente, como envueltos en la bandera de una libertad escogida por Dios. Es el pánico que las recientes segundas vueltas exacerban, polarizando al país de manera casi existencial.

No obstante, de nada vale una cruzada frenética para salvar el “modelo” si nos estancamos en el platonismo y no bajamos a la realidad que proponen los hechos. Mientras usted, votante convencido, mira con angustia hacia los fantasmas de la amenaza roja y trata de guarecerse, desde el Congreso —que ahora tendrá más poder— los autodenominados “guardianes del modelo” han estado ocupados en algo mucho más concreto y letal: dinamitar los cimientos económicos del Perú desde sus curules. Precisamente, mire usted, aquello que dicen defender.

La ironía es tan pesada que ahoga. Las bancadas de quienes le piden su voto prometiendo defender la Constitución de 1993, su capítulo económico y la disciplina fiscal, han firmado, votado y aprobado por insistencia un forado económico de S/ 37.000 millones anuales. No es una sospecha periodística; es la alerta máxima del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas del Consejo Fiscal (CF), publicado en abril de 2026. Este documento confirma que, por segundo año consecutivo, el Perú incumplirá sus reglas fiscales debido a un Congreso que ha ignorado sistemáticamente las advertencias técnicas del MEF.

¿Quiénes son los autores de este “comunismo” presupuestario? Aquí aparece la paradoja más cínica: los nombres en las actas revelan que Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular votan en pared con Perú Libre y el Bloque Magisterial. En una alianza contra natura que ignora cualquier manual de responsabilidad, estas bancadas —aparentemente enemigas ante la tribuna, ante sus respectivas barras bravas— se unen bajo la mesa para impulsar leyes técnicamente inviables, solo para no perder poder, por puro cálculo político y el aplauso fácil que tampoco, de tanto desprestigio, reciben.

Recuerde usted, votante: esta “coalición del gasto” ha sido un robo a su futuro. El informe del CF advierte que este activismo irresponsable nos resta entre 1 y 1,5 puntos porcentuales de crecimiento del PBI cada año; riqueza que se esfuma en planillas en lugar de convertirse en empleo.

El listado es obsceno. Destruyeron la meritocracia magisterial con la Ley 31996, regalándole a la izquierda radical su mayor trofeo político. También impulsaron la Ley 32027, que autorizó el retiro del 100% de la CTS; la Ley 31916, para nombramientos automáticos en salud; y la Ley 32022, un nuevo retiro de AFP que debilita el mercado de capitales y eleva el costo del crédito para todos. Todo esto, mientras la Ley 32048 infló bonos y gollerías en un Congreso que hoy nos cuesta más de S/ 1.200 millones al año.

El resultado: la deuda pública se disparará hasta el 70% del PBI para 2036. Nos están convirtiendo en el país que tanto criticamos, pero usando corbata y hablando de libre mercado.

Mire usted, mientras vocifera por el fraude y contra el comunismo: nunca antes, desde la implementación de las reglas macroeconómicas tras la hiperinflación de los años 80, habíamos visto un Legislativo que desmantelara así la institucionalidad financiera del país.

Históricamente, el Congreso respetaba la “iniciativa de gasto”, una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo. Este Congreso ha normalizado el uso de la insistencia para aprobar leyes que el MEF ha calificado como “inconstitucionales”. Aunque el Consejo Fiscal existe desde 2013, jamás sus advertencias habían sido ignoradas con tanto cinismo. Su informe de abril de 2026 es una partida de defunción para la prudencia fiscal que nos tomó 30 años construir.

La próxima vez que escuche a uno de estos “patriotas”, o a usted mismo, gritar contra el comunismo en esta segunda vuelta, le sugiero pensar en lo siguiente para dosificar su energía más hacia la realidad que hacia la idea: el “modelo” no lo va a destruir una revolución; lo están matando ellos, los suyos, desde adentro, mientras le piden a usted que odie al bando contrario para “salvar la democracia”.