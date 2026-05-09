Roberto Sánchez: "La única hoja de ruta que habrá será con el Perú profundo"

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El candidato presidencial Roberto Sánchez afirmó que 'la única hoja de ruta que habrá será con el Perú profundo' durante un mitin realizado este 9 de mayo en Huaycán. El también congresista sostuvo que un eventual gobierno suyo trabajará 'con el pueblo, con los pueblos amazónicos, aimaras y quechuas'. Además, señaló que desde ese distrito comenzó 'el tramo final de la victoria del pueblo'.

Frente a cientos de simpatizantes, el aspirante al sillón presidencial también cuestionó el rol de Keiko Fujimori en el escenario político actual. 'Hoy más que nunca en el Perú se vive un gobierno parlamentario, donde la señora Keiko Fujimori gobierna', declaró. Sus seguidores respondieron con arengas y aplausos mientras levantaban banderas y carteles.

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En otro momento de su intervención, Sánchez rechazó las denuncias de fraude electoral difundidas tras los resultados preliminares de la ONPE. El candidato afirmó que existe 'una voluntad que no quiere reconocer el voto popular' y criticó los intentos de anular votos provenientes de centros poblados alejados. 'Dicen fraude y quieren anular el voto de los centros poblados porque esos votos no les representa', expresó.

El legislador también aseguró que su agrupación mantiene coordinaciones con diferentes sectores para asegurar estabilidad política en caso de que llegue al Gobierno. 'Hemos confluido con diferentes fuerzas políticas y sociales para establecer un gobierno que nos dé gobernabilidad en estos cinco años', manifestó. Además, remarcó que defenderán los resultados electorales y dijo que 'esa voluntad ya ha dicho quién está en la segunda vuelta'.

Roberto Sánchez pide identificar a responsables de muertes en protestas

Durante el mitin en Huaycán, Roberto Sánchez también se refirió a las protestas registradas durante el gobierno de Dina Boluarte y pidió sanciones para los responsables políticos de las muertes ocurridas en las movilizaciones del sur del país. 'No habrá nuevo comienzo si no identificamos a aquellos que autorizaron el uso de la fuerza', declaró ante sus simpatizantes.

El candidato cuestionó que, hasta el momento, no existan responsables sentenciados por las muertes reportadas durante las manifestaciones. 'Hoy en diferentes instancias se burlan y cubren con impunidad el asesinato de 50 hermanos', afirmó. Sus declaraciones provocaron la reacción inmediata del público presente en el evento político.

Roberto Sánchez insistió en que defenderá los votos obtenidos en las urnas y reiteró que el resultado electoral debe respetarse. 'Sabremos defender el voto popular, que es inminente', señaló. Luego añadió que la ciudadanía ya decidió quiénes participarán en la segunda vuelta presidencial.