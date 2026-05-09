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Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
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Política

Resultados ONPE al 99%: Roberto Sánchez y López Aliaga se disputan voto a voto el pase a la segunda vuelta

Con el conteo del 99% de actas de la ONPE, Keiko Fujimori mantiene el primer lugar mientras que la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se redujo a pocos votos y mantiene en suspenso quién enfrentará a la lideresa de Fuerza Popular el próximo 7 de junio.

Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se disputan pase a la segunda vuelta en conteo oficial de la ONPE.
Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se disputan pase a la segunda vuelta en conteo oficial de la ONPE. | Fuente: Difusión
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Resumen
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  • Keiko Fujimori encabeza la votación con 17.173% de los votos.
  • Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se disputan el segundo lugar con una diferencia mínima de 14.939 votos.
  • Quedan actas por resolver que podrían alterar el resultado final de la elección.

La inteligencia artificial resume el contenido para facilitar su comprensión, pero puede no reflejar todos los matices del texto original. Recomendamos leer la versión completa.

Los resultados oficiales de la ONPE al 99% mantienen una disputa ajustada entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga por el segundo lugar de las elecciones presidenciales 2026. Con casi la totalidad de actas procesadas, ambos candidatos concentran una diferencia mínima que aún no permite definir quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

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Según el último reporte oficial, Keiko Fujimori lidera la votación presidencial con 17.173% de votos válidos. En segundo lugar aparece Roberto Sánchez con 12%, mientras que Rafael López Aliaga alcanza 11.911%. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 14.939 votos hasta el momento, mientras continúan las revisiones de actas observadas en los Jurados Electorales Especiales (JEE).

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Según el portal electoral, todavía quedan actas pendientes de resolución provenientes de mesas observadas y votos impugnados. Estos expedientes corresponden principalmente a distritos de Lima Metropolitana y algunas regiones del interior del país. La definición final dependerá de las decisiones que adopten los JEE en las próximas horas.

Los resultados preliminares del Senado Nacional, Senado Múltiple, Cámara de Diputados y Parlamento Andino todavía registran variaciones conforme ingresan las últimas actas procesadas por la ONPE.

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Así avanza el conteo del Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino

La ONPE detalló que el conteo presidencial alcanzó el 99.470% de actas contabilizadas, con un total de 92.766 actas registradas hasta la última actualización oficial. Del total, 92.274 actas ya fueron contabilizadas, mientras que 492 quedaron para envío al Jurado Electoral Especial (JEE).

En el caso del Senado Nacional, el avance llegó al 83.212%, mientras que el Senado Múltiple registró 92.339% de actas contabilizadas. Para la Cámara de Diputados, el organismo electoral informó un avance de 90.883% de actas procesadas.

En tanto, el Parlamento Andino alcanzó 87.208% de contabilización. La entidad continúa publicando actualizaciones periódicas en su plataforma digital conforme ingresan nuevas actas desde las oficinas descentralizadas.

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Roberto Sánchez y López Aliaga concentran la disputa electoral

El ajustado escenario electoral mantiene la expectativa entre las organizaciones políticas que respaldan a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Ambos candidatos comenzaron la jornada con diferencias más amplias, pero el ingreso de actas de distintas regiones modificó el margen durante las últimas horas.

En el caso de Roberto Sánchez, sus principales respaldos se concentran en regiones del sur y en zonas donde partidos de izquierda y agrupaciones regionales obtuvieron apoyo importante.

Por su parte, Rafael López Aliaga logró mayor votación en distritos de Lima. La expectativa sobre las actas observadas que todavía deben resolver los JEE mantiene en suspenso el pase del líder de Renovación Popular a la segunda vuelta, debido a que estas podrían modificar el orden final de la tabla electoral.

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