LO FALSO:

Según Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, Perú tiene 1 millón de votantes en Estados Unidos para las Elecciones Generales 2026.

LO VERDADERO:

De acuerdo con la plataforma 'El Padrón Electoral en Cifras', herramienta que utiliza como base el Padrón Electoral definitivo, solo 368.185 peruanos residentes en Estados Unidos se encuentran habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026.

Durante una entrevista con CNN, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sostuvo que el voto extranjero favoreció a su partido político en las Elecciones Generales 2026. En ese contexto, declaró: "El Perú tiene una legión extranjera muy potente, tenemos en Estados Unidos 1 millón de votantes".

Sin embargo, esta afirmación es falsa. De acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2026, Estados Unidos contó con un total de 368.185 electores hábiles para estos comicios.

El padrón electoral registra a los peruanos habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Padrón Electoral "es la lista oficial de personas habilitadas para votar en un proceso electoral". Asimismo, la Constitución Política del Perú establece, en su artículo 183, que el Reniec es la entidad encargada de "preparar y mantener actualizado" este registro.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), Ley N.° 26859, en el artículo 201, el padrón electoral se cierra 180 días antes de cada proceso electoral. Luego, 150 días antes de los comicios, el Reniec debe elaborar y remitir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un padrón electoral preliminar para su fiscalización y posterior aprobación. Finalmente, el JNE fiscaliza y aprueba el padrón electoral definitivo dentro de los 30 días calendario siguientes, por lo que este queda definido 120 días antes de la elección.

La norma también precisa que "las inscripciones o modificaciones [de datos] realizadas en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales realizadas después de la fecha de cierre, no se incluyen en el Padrón Electoral que se somete a aprobación y es utilizado en el proceso electoral respectivo".

Para las Elecciones Generales 2026, el Reniec dispuso el cierre del padrón electoral el 14 de octubre de 2025 mediante la Resolución Jefatural N.° 000180-2025/JNAC/RENIEC, conforme a lo establecido en la LOE.

Posteriormente, mediante el Oficio N.° 001755-2025/SGEN/RENIEC, la entidad remitió al JNE el Padrón Electoral preliminar el 13 de noviembre de 2025, el cual contenía 27.335.469 registros de ciudadanos. Luego, el 10 de diciembre de 2025, el Reniec actualizó esta información a través del Oficio N.° 001837-2025/SGEN/RENIEC, con un total de 27.325.440 registros.

Finalmente, el JNE aprobó el Padrón Electoral Definitivo mediante la Resolución N.° 0744-2025-JNE, emitida el 11 de diciembre de 2025. De esta manera, se determinó que para las Elecciones Generales 2026 existen 27.325.432 electores hábiles, de los cuales 26.114.619 residen en territorio nacional y 1.210.813 en el extranjero.

JNE aprobó el Padrón Electoral definitivo y determinó el total de electores hábiles para las Elecciones Generales 2026.

Consultado por Verificador de La República, el politólogo Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE y especialista en temas electorales, señaló que el Padrón Electoral definitivo aprobado por el JNE constituye la fuente oficial sobre ciudadanos habilitados para votar en estos comicios.

Tras la aprobación del padrón electoral definitivo, el Reniec puso a disposición de la ciudadanía el dashboard 'El Padrón Electoral en Cifras', plataforma que reúne las cifras oficiales finales sobre la cantidad de electores peruanos dentro y fuera del país, segmentadas por países, género y otros indicadores.

De acuerdo con esta herramienta, 368.185 peruanos residentes en Estados Unidos se encuentran habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026. De ese total, 172.777 son hombres y 195.408 mujeres.

Estados Unidos cuenta con un total de 368.185 electores hábiles para las Elecciones Generales 2026.

Por su parte, el JNE habilitó la plataforma digital Radar Electoral, la cual también utiliza la información del padrón electoral definitivo. Sin embargo, esta herramienta no segmenta los datos por países, sino por continentes y otros criterios estadísticos.

Asimismo, incluso si se considera a todo el continente americano, sin incluir al Perú, la cifra tampoco alcanza el millón de electores hábiles mencionado por López Aliaga. Según los datos oficiales, el total asciende a 759.109 votantes.

El continente americano, sin incluir al Perú, registra un total de 759.109 electores hábiles para las Elecciones Generales 2026.

Conclusión:

En síntesis, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó durante una entrevista con CNN que "El Perú tiene una legión extranjera muy potente, tenemos en Estados Unidos 1 millón de votantes". Sin embargo, los datos oficiales del Padrón Electoral Definitivo, aprobados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y difundidos por el Reniec a través de la plataforma 'El Padrón Electoral en Cifras', muestran que en Estados Unidos existen 368.185 electores hábiles, una cifra muy inferior a la mencionada por el candidato.

Asimismo, incluso si se considera a todos los electores peruanos habilitados en el continente americano, sin incluir al Perú, el total asciende a 759.109 votantes, según la plataforma Radar Electoral del JNE, por lo que tampoco alcanza el millón de electores señalado por López Aliaga. Por lo tanto, es falso lo afirmado por el candidato presidencial.