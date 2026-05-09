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Política

ONPE entrega al JNE base de datos de actas electorales y auditoría del cómputo de las Elecciones 2026

La ONPE remitió al JNE la base de datos de las actas utilizadas en las Elecciones Generales 2026 y entregó los informes de auditoría del sistema de escrutinio, cómputo electoral y presentación de resultados.

La documentación remitida incluye información de las elecciones presidencial, Senado, Diputados y Parlamento Andino. Foto: difusión
La documentación remitida incluye información de las elecciones presidencial, Senado, Diputados y Parlamento Andino. Foto: difusión
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La ONPE entregó al JNE la base de datos de las actas electorales utilizadas en el cómputo oficial de las Elecciones Generales 2026. La información corresponde a los cinco tipos de elección desarrollados durante la jornada electoral: presidencial, senadores por distrito electoral único, senadores por distrito electoral múltiple, diputados y representantes al Parlamento Andino.

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Según el Oficio n.° 001480-2026-SG/ONPE, el envío incluyó el número de acta, el ubigeo correspondiente y el tipo de elección. La Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que esta información forma parte del proceso electoral realizado los días domingo 12 y lunes 13 de abril de 2026.

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La entidad electoral también remitió al JNE el informe de auditoría de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema Web de Presentación de Resultados. De acuerdo con el oficio n.° 001481-2026-SG/ONPE, la auditoría estuvo a cargo de la empresa M&T Corporation del Perú S.A.C.

La ONPE precisó que la documentación fue entregada de manera física y en sobres debidamente lacrados. La institución sostuvo que esta medida tuvo como finalidad garantizar la integridad, confidencialidad y seguridad de la información remitida al organismo electoral.

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ONPE informó que organizaciones políticas pudieron descargar actas y datos electorales

La ONPE señaló que, durante las Elecciones Generales 2026, puso a disposición el Sistema de Presentación de Resultados para que los ciudadanos pudieran revisar el estado de las actas electorales y hacer seguimiento al proceso de contabilización.

La institución indicó, además, que habilitó un módulo especializado dirigido a organizaciones políticas, observadores y otros actores electorales. A través de esa plataforma, los usuarios pudieron descargar actas y datos de manera masiva.

La entidad precisó que las actas fueron publicadas conforme eran contabilizadas en el sistema de cómputo electoral. Esa información estuvo disponible y visible en la web oficial de resultados de la ONPE.

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