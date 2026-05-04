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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 4 de mayo, según Jhan Sandoval

Consulta lo que los astros tienen deparado para ti hoy en el amor, la salud y el trabajo. Descubre si la suerte está de tu lado y cómo las alineaciones planetarias influirán en tu signo zodiacal.

Consulta tu horoscopo de hoy, lunes 4 de mayo
Consulta tu horoscopo de hoy, lunes 4 de mayo | Foto: composición LR
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Conoce qué energías marcarán este lunes 4 de mayo con el horóscopo de Jhan Sandoval. El tarotista peruano presenta sus predicciones para los 12 signos del zodiaco y anticipa lo que vivirán Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en temas de amor, trabajo y dinero.

¿Qué dice el horóscopo del lunes 4 de mayo?

  • Aries: Alguien que te debía un dinero te lo devolverá. Ahora podrás realizar todas esas compras que habían sido postergadas. En el amor, momentos de reconciliación y de mayor compromiso sentimental.
  • Tauro: Una persona joven y de poca experiencia, pero con una intuición muy desarrollada logrará advertir trampas y engaños que se tejen en tu contra. Hazle caso y podrás evitar pérdidas financieras. 
  • Géminis: Un compañero que vive estresado por el exceso de responsabilidades pretenderá culparte por algunos retrasos. No desesperes y mantén la calma, solo así encontrarás salidas y soluciones.
  • Cáncer: Detente y evalúa de manera minuciosa la labor de quienes te rodean. Verás que algunos compañeros habían pasado por alto pautas y procesos que ponen en riesgo todo. Exige más compromiso.
  • Leo: Crees tener la razón y podrías ignorar los consejos y las advertencias de un compañero que ha logrado detectar irregularidades que no consideras peligrosas. Hazle caso y evitarás complicaciones.
  • Virgo: Estás cargando mucha responsabilidad que, si no delegas a tiempo, podrían desbordarte y escaparse de tu control. Tienes que organizarte de otra manera si no deseas complicaciones y retrasos.
  • Libra: Los temas legales y documentarios que te preocupaban se lograrán resolver y de manera positiva. En lo sentimental, cuidado, esa persona es atractiva, pero poco comprometida. Ve con calma.
  • Escorpio: Ha terminado un proyecto que no funcionó como lo deseabas, pero lo nuevo que inicies será exitoso y te permitirá crecer como nunca lo imaginaste. Confía en la nueva etapa que iniciarás.
  • Sagitario: Recibirás un mensaje que confirma tu participación en un proyecto exitoso, posiblemente tengas que realizar viajes y desplazamientos debido a esta noticia. Todo cambia a tu favor.
  • Capricornio: Comunícate con esa amistad que sabes tiene los contactos que necesitas para resolver ese problema que te preocupa. En el amor, esa persona retorna y con buenas intenciones.
  • Acuario: Hay cosas que no te están pareciendo claras en esa propuesta que has recibido. No puedes aceptar algo si tienes dudas. Necesitas esclarecer cada detalle antes de vincularte. Recuérdalo.
  • Piscis: Has confiado algo importante a una persona poco comprometida y hoy verás las consecuencias de su proceder. No te quedes paralizado y busca soluciones en gente más capacitada.


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