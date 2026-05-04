Precio del dólar en Perú HOY, lunes 4 de mayo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, lunes 04 de mayo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, lunes 04 de mayo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 04 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,490 la compra y S/3,521 la venta .

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 04 de mayo?

BBVA

Compra: S/3,432

Venta: S/3,588

Scotiabank

Compra: S/3,460

Venta: S/3,571

Banco de la Nación