Precio del dólar en Perú HOY, lunes 4 de mayo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 04 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,490 la compra y S/3,521 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 04 de mayo?
BBVA
- Compra: S/3,432
- Venta: S/3,588
Scotiabank
- Compra: S/3,460
- Venta: S/3,571
Banco de la Nación
- Compra: S/3,440
- Venta: S/3,580