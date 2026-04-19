Marcha de supuesto fraude no tuvo impacto en el interior del país

La "Gran Marcha: ¡Defendamos la Democracia!" inició al promediar las 5.00 p.m. y tuvo como punto de encuentro el Campo de Marte. Foto: Renovación Popular/Facebook

La "Gran Marcha: ¡Defendamos la Democracia!" inició al promediar las 5.00 p.m. y tuvo como punto de encuentro el Campo de Marte. Foto: Renovación Popular/Facebook

La movilización convocada por Rafael López Aliaga por el supuesto fraude en las elecciones del 12 de abril solo concentró ciudadanos en Lima, coincidentemente la única región donde el candidato salió ganador en las presidenciales.

La 'Gran Marcha: ¡Defendamos la Democracia!' inició al promediar las 5.00 p. m. y tuvo como punto de encuentro el Campo de Marte. Días antes, López Aliaga había promovido la marcha en sus redes oficiales invitando a todo el país a sumarse argumentando la existencia de fraude electoral, pese a que la Misión Electoral de la Unión Europea en Perú ya ha descartado indicios de ello.

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Tras finalizar la caminata, los asistentes se concentraron frente a un estrado donde el candidato presidencial insistió con sus ataques al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y aseguró que les están “robando el país”.

Vistiendo los colores patrios (rojo y blanco), una gorra color celeste y con una bandera sobre sus hombros, ‘Porky’ exclamó: “Lo que estamos sufriendo ahora ha sido planeado y es un plan que tiene varias partes. Una de ellas es que en el domingo pasado más de 1 millón de peruanos no han votado, ¿por qué? porque el material no estuvo a propósito. Son un montón de votos que no se han contado”, dijo.

López Aliaga pide elecciones complementarias antes del 3 de mayo

Seguidamente se dirigió al presidente de la JNE, Roberto Burneo, y le indicó que estaba “calentando demasiado la calle” y que “tenga cuidado” porque podría “no tener fin”. Le propuso convocar a elecciones complementarias antes del 3 de mayo, incluyendo a policías y militares que, según él, “no los han dejado votar”.

Señor, Burneo, se ha equivocado, se ha metido con la persona equivocada. Ahora sí puedo decirle que en el 2021 nos robaron las elecciones. Ya sé el método. Ya sé cómo trabajan estos delincuentes porque han dejado la base de datos sin llave. Hemos entrado con un perito judicial”, anotó.

López Aliaga insiste en atacar a Corvetto y le asegura que terminará en la cárcel

Luego, se centró en Corvetto a quien señaló de haber implementado una “estrategia cubano-venezolana” y mencionó que “terminará 20 años en la cárcel”.

“Corvetto sabe que él no ha actuado solo. Que el gerente de sistemas se irá a la cárcel con él”, agregó.

Para argumentar el supuesto fraude, explicó que ha ingresado a la base de datos de la ONPE y se ha percatado que se han ingresado votos sin acta. “Yo soy experto en base de datos. Ellos hacen sus fechorías en la noche. ¿Cómo aparecen 9 mil votos sin acta? Son votos que están en la mente de Corvetto. Recién en los últimos días están ingresando actas”, explicó.

Proceso transparente

La jefa de la Misión Electoral de la Unión Europea en Perú, Annalisa Corrado, mostró las conclusiones preliminares de su equipo tras observar el desarrollo de los comicios. Corrado señaló que no existen argumentos contrastables que confirmen algún fraude.

"No han llegado a la misión suficientes elementos para sostener que la narrativa de fraude tenga fundamentos. Seguiremos observando el proceso y, si alguien presentara denuncias estaremos atentos", declaró.