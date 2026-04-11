Empresario Samuel Dyer niega estar realizando actividad política alguna

El empresario Samuel Dyer asegura que su viaje a Panamá no está relacionado a su participación en alguna actividad política. Negó que esté inmiscuido en la campaña electoral y que su asistencia al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe “responde exclusivamente a mi rol empresarial e institucional, en este caso en representación del Grupo ProAmazonía”.

En un comunicado dirigido al medio de comunicación Willax Televisión, pidió aclarar el verdadero motivo de su viaje a ese país. Sobre su sobrino Luis Dyer Fernández sostuvo que “dicha persona desarrolla actividades independientes de carácter técnico en el ámbito electoral en ejercicio de sus derechos ciudadanos”.

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