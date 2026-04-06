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Política

Delia Espinoza jura como nueva decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028

La exfiscal de la Nación asume el cargo tras imponerse en segunda vuelta a Humberto Abanto con cerca del 60% de votos y más de 29 mil adhesiones.

Delia Espinoza jura como nueva decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028
Delia Espinoza jura como nueva decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028 | Marco Cotrina URPI | Marco Cotrina URPI

Delia Espinoza juró el lunes 6 de abril como la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el periodo 2026-2028, tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones internas del gremio, en un proceso que convocó a 48,90 agremiados. Espinoza tomará el lugar en reemplazo de Raúl Canelo, quien dijo en su discurso que el CAL “ha resistido a los embates de grupos de poder”. A su vez, la nueva decana juramentó a quienes la acompañarán en el Consejo Directivo.

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La exfiscal de la Nación asume el cargo luego de vencer a Humberto Abanto con cerca del 60% de los votos, y superó las 29 mil adhesiones frente a aproximadamente 16 mil de su contendor. Recientemente, Espinoza anunció las primeras medidas la realización de una auditoría interna en el CAL, así como la implementación de reformas orientadas a reforzar la institucionalidad y la transparencia.

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“Tomando las riendas del decanato, vamos a establecer, con flujo de caja y pericia contable, cómo se encuentra la economía del colegio. A partir de ahí desplegaremos las plataformas de nuestro plan de trabajo”, indicó.

Asimismo, se comprometió a lograr el voto electrónico como parte de su paquete de reformas. “Mis primeras palabras son de agradecimiento a todos los colegas que han asistido masivamente. A quienes nos otorgaron su confianza y también a quienes respaldaron al doctor Abanto. Ahora todos debemos trabajar juntos”, expresó.

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Tomás Gálvez busca desde el Congreso quitar potestad al Colegio de Abogados para inhabilitar a fiscales

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, planteó una reforma a la Ley de la Carrera Fiscal para retirar al Colegio de Abogados la facultad de influir en la permanencia de fiscales en funciones mediante sanciones como la inhabilitación. La iniciativa, enviada al Congreso, busca limitar la capacidad de estos gremios de sancionar a sus agremiados cuando ocupan cargos en el Ministerio Público.

La propuesta también establece que la habilitación en el CAL deje de ser un requisito obligatorio para que los fiscales continúen en sus funciones. Este planteamiento surge luego de la elección de Delia Espinoza como nueva decana de la institución.

Asimismo, el documento propone modificar las condiciones actuales de la carrera fiscal, donde la habilitación profesional es exigida de manera permanente. Con el cambio, este requisito solo sería necesario al momento de ingresar al Ministerio Público. En ese sentido, Gálvez sostiene que la potestad disciplinaria sobre los fiscales debe recaer exclusivamente en los órganos del sistema de justicia.

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