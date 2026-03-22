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Política

Junta de Fiscales Supremos elegirá este lunes al nuevo fiscal de la Nación

Cinco fiscales supremos son candidatos al cargo, incluyendo a Gálvez, Patricia Benavides, Juan Villena, Luis Arce y Zoraida Ávalos. La elección requerirá el consenso de al menos tres votos de la Junta.

Cinco candidatos se disputan el título de fiscal de la Nación.
Cinco candidatos se disputan el título de fiscal de la Nación. | Foto: composición LR/ difusión

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) del Ministerio Público llevará a cabo este lunes 23 de marzo la elección del nuevo fiscal de la Nación para los próximos tres años, con opción a ser reelegido por dos años. El proceso se realiza tras la confirmación de la destitución de Delia Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

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Actualmente, el cargo es ocupado de forma interina por Tomás Gálvez, quien asumió la conducción de la fiscalía el 22 de septiembre del 2025 tras la suspensión de la anterior titular. Durante este periodo de interinato, la gestión de Gálvez ejecutó la desactivación de cuatro equipos especiales, incluido el equipo Lava Jato, y elaboró un proyecto para una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

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Candidatos al cargo de fiscal de la Nación

La designación del nuevo fiscal de la Nación recaerá en uno de los cinco fiscales supremos que integran la Junta.

Tomás Gálvez: actual fiscal de la Nación interino. Involucrado por su presunta implicancia en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, el megacaso de corrupción judicial en el país. Las denuncias en su contra fueron archivadas por el Congreso. Además, se le ha relacionado con la organización presuntamente liderada por José Luna Gálvez, Los Gánster de la Política. Este caso fue desestimado por la Subcomisión parlamentaria.

Patricia Benavides: anteriormente ocupó el cargo de fiscal de la Nación interina, pero fue destituida por interferir en investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas. Estuvo involucrada en el caso Valkiria en el año 2023 y fue acusada de ser la líder de dicha organización criminal que operaba dentro del Ministerio Público. Ahora busca la reelección como reivindicación de su salida en el 2023.

Juan Villena: ex fiscal de la Nación interino. Fue denunciado constitucionalmente por Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín por negarse a acatar la Ley N.º 32130 que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo, la denuncia fue desestimada por no alcanzar los votos suficientes para inhabilitarlo.

Zoraida Ávalos: ya había ocupado el cargo de fiscal de la Nación. También fue acusada por el mismo caso de Villena, pero no se logró su inhabilitación. Se jubilará en el 2027.

Luis Arce: fiscal supremo. También está presuntamente involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Fue investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, pero no afrontó un juicio debido a que el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, declaró fundada una cuestión previa y luego, al pasar la denuncia por el Congreso, fue archivada.

Según el procedimiento establecido, la elección requiere el consenso de los votos de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, es decir, conforme a la Ley N.º 26288, la elección del fiscal de la Nación se define por mayoría simple. Por lo tanto, el candidato que obtenga un mínimo de tres votos a favor será designado como el nuevo titular de la institución.

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