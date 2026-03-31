El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral publicó un comunicado, en el cual rechaza los ataques verbales y físicos sucedidos durante la segunda jornada del debate presidencial 2026. El pronunciamiento se publicó en las redes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, organismo electoral encargado de fiscalizar la legalidad de los procesos electorales.

El Tribunal de Honor, por su parte, es el órgano que se encarga de velar por el cumplimiento de los compromisos éticos. Por ende, en el comunicado se han enumerado los tres ataques que se vivieron durante el debate del 30 de marzo. En primer lugar, el Tribunal señaló que simpatizantes del APRA atacaron a Fernando Olivera, candidato del partido Frente de la Esperanza, y a sus acompañantes. Asimismo, precisó que simpatizantes apristas también agredieron físicamente al reportero Eduardo Sarmiento Marín del medio CPN, quien sostuvo para diversos medios que los seguidores del APRA lo golpearon en el ojo. “A mi me tiraron un puñete de la nada”, señaló el periodista.

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En el comunicado también se mostró el rechazo a las declaraciones de algunos candidatos durante el debate presidencial, el Colegiado señala que los aspirantes a la presidencia expresaron “lenguaje inapropiado, utilizando calificativos y apelativos denigrantes, dirigidos directamente a sus pares durante el debate presidencial”.

El órgano autónomo condenó y reiteró su negativa a cualquier tipo de agresión que afecte el proceso de debates presidenciales. “Este Colegiado es enfático al condenar y rechazar cualquier tipo de agresión, violencia y/o ataques que atenten contra el ambiente electoral pacífico y democrático”. Además, concluyó que es responsabilidad de los partidos políticos pronunciarse en contra de los actos de violencia para promover un escenario libre de ataques que afecten la integridad de las personas.

El Tribunal de Honor finalizó el comunicado exhortando a que tanto los candidatos como simpatizantes y asistentes al debate presidencial mantengan una actitud respetuosa por el bien de la población. Y llamó a no realizar actos que afecten física o verbalmente a los candidatos, periodistas y a la ciudadanía en general.