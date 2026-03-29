López Chau deja claro qué lo diferencia con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga: "El calor popular"

López Chau deja claro qué lo diferencia con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga: "El calor popular"

Alfonso López Chau visitó Arequipa donde fue recibido por decenas de adeptos a su candidatura presidencial con Ahora Nación. Al ser consultado por este medio sobre qué lo diferencia de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga aseguró que el “calor popular”.

Junto a él, Mirtha Vásquez, candidata al Senado por Ahora Nación y expresidenta del Consejo de Ministros, también acompañó a López Chau durante su recorrido en la ciudad blanca. Se le observó sonriente al ver el apoyo ciudadano.

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La última encuesta de Ipsos ubica a López Chau en el quinto lugar de intención de voto junto a Roberto Sánchez. Ambos tienen un 4%.

Fueron superados por Jorge Nieto (Buen Gobierno) con 5%, Carlos Álvarez (País para Todos) con 7%, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 9% y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 11%.

López Chau disminuyó en intención de voto tras la primera semana de debate presidencial

Estos resultados corresponden a la percepción ciudadana después de la primera semana de debate presidencial. Antes de esta jornada, López Chau figuraba en tercer lugar en un empate de 5% junto a Roberto Sánchez, Álvarez, Jorge Nieto.

En esa fecha, López Chau protagonizó un intercambio de palabras con Yonhy Lescano.

Lescano increpó a Alfonso López Chau por supuestamente haber estado encarcelado por el delito de asalto y robo. "Le mintió al país diciendo que había luchado contra la dictadura de Velasco. Le mintió al país por un delito tan grave. ¿Se le puede creer lo que ha dicho hoy día un señor que le ha estado permanentemente mintiendo al país?

López Chau pidió la palabra para responderle a Lescano y aseguró que miente porque "si fuera cierto lo que dice, no estaría aquí en este podio". En esa misma línea, el exrector de la UNI le pidió al excongresista explicar sobre su hoja de vida. "Mientras yo protegía a los estudiantes en la UNI, él cobraba su cheque de asesor del Congreso", defendió.

Por otro lado, Lescano también atacó a Carlos Álvarez. Lo cuestionó por supuestamente haber colaborado en la dictadura fujimorista con sus sketch. Al respecto, Álvarez criticó el actuar del exparlamentario porque, pese a su experiencia política, tuvo ese comportamiento.