LO FALSO:

Alfonso López Chau y Vladimir Cerrón encabezan la intención de voto presidencial a nivel nacional.

LO VERDADERO:

La entidad que realizó el sondeo, Cálculo Estadístico del Perú, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tampoco en el RUC de la Sunat.

El estudio muestra una ficha técnica incompleta, pues se omiten aspectos relevantes como el sistema de muestreo, el margen de error y el nivel de confianza.

La información viralizada no coincide con los resultados más recientes de encuestadoras como IEP, CPI, Ipsos y Datum. En ellos, lideran Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, no López Chau y Cerrón.

El sondeo toma como base el diseño de las encuestas de Datum.

En redes sociales se ha viralizado una encuesta que señala a Alfonso López Chau y Vladimir Cerrón como líderes en la intención de voto presidencial de marzo. No obstante, Cálculo Estadístico del Perú, a quien se le atribuye la elaboración del material, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tampoco en la Sunat, por lo que no cuenta con respaldo legal.

Además, el sondeo no muestra una ficha técnica completa y sus resultados contradicen a los de firmas reconocidas como IEP, CPI, Ipsos y Datum, en los que se muestra a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori disputándose el primer lugar. López Chau y Cerrón, mientras tanto, se ubican en posiciones inferiores.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido un estudio cuyo resultado afirma que los candidatos a la presidencia Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Vladimir Cerrón (Perú Libre) encabezan la intención de voto a nivel nacional con 12,5% y 12%, respectivamente.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con más interacción en la plataforma alcanzó las 3.200 reacciones, 881 comentarios y 113 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

El estudio es atribuido a la encuestadora Cálculo Estadístico del Perú, cuyo logotipo figura en la parte inferior izquierda de la imagen. Sin embargo, al indagar por ella en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado de personas naturales y jurídicas con permiso oficial de elaborar y publicar sondeos electorales en el Perú, no se encontró ninguna inscripción a su nombre.

Cálculo Estadístico del Perú no figura en el registro del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

De igual manera, el nombre de la entidad fue verificado en el RUC de la Sunat. Sin embargo, tampoco se encontraron coincidencias.

No se halla registro de Cálculo Estadístico del Perú en la Sunat. Foto: Sunat

El sondeo difundido en redes sociales, además, presenta información metodológica incompleta. Si bien especifica que se encuestaron 1.500 personas durante la segunda semana de marzo, no es suficiente para corroborar su autenticidad, pues la ficha técnica debería incluir datos relevantes como el sistema de muestreo, el nivel de confianza y el margen de error, requisitos estipulados en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, que regula la difusión de sondeos electorales en el Perú.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Además, se contrastó la información viralizada con los resultados de las últimas encuestas de IEP, CPI, Ipsos y Datum, y se encontró que si bien López Chau mantiene una alta intención de voto, no lidera la lista. Quienes se disputan el primer lugar son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

Cerrón, por su parte, figura en posiciones inferiores; incluso en la categoría “Otros” u “Otros candidatos”.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según IEP (información actualizada al 27 de marzo de 2026). Foto: IEP

Intención de voto presidencial a nivel nacional según CPI (información actualizada al 27 de marzo de 2026). Foto: CPI

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Ipsos (información actualizada al 27 de marzo de 2026). Foto: Ipsos

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum - primera parte (información actualizada al 27 de marzo de 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum - segunda parte (información actualizada al 27 de marzo de 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum - tercera parte (información actualizada al 27 de marzo de 2026). Foto: Datum

Por último, se detectaron similitudes entre el estilo de edición de Cálculo Estadístico del Perú y el utilizado frecuentemente por América Televisión para presentar encuestas de Datum vía Cuarto Poder.

Similitudes entre ambas entidades. Foto: Cálculo Estadístico del Perú / América Televisión

Por lo mencionado en líneas anteriores, la encuestadora y el material que difundió no cuentan con el respaldo necesario para determinarse como auténticos.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha viralizado una encuesta que posiciona a Alfonso López Chau y Vladimir Cerrón en los primeros lugares de intención de voto presidencial; sin embargo, es falsa. El estudio es atribuido a una entidad que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presenta una ficha técnica incompleta y sus resultados son distintos a los de firmas reconocidas como IEP, CPI, Ipsos y Datum, en los que López Chau y Cerrón se ubican en posiciones inferiores.

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