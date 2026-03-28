Empresarios: “No estamos escuchando visión de futuro en los debates presidenciales”

El director ejecutivo de Comex Perú advirtió la ausencia de visión de Estado en los debates presidenciales | La República | Carlos Felix

El director ejecutivo de Comex Perú advirtió la ausencia de visión de Estado en los debates presidenciales | La República | Carlos Felix

Con el objetivo de repensar el rumbo del desarrollo en el país, República Sostenible llevó a cabo el evento Índice de Progreso Social, nueva brújula para el Perú, un espacio que convocó a representantes del sector académico, empresarial y económico para analizar las brechas persistentes entre expansión productiva y calidad de vida. La jornada contó con el auspicio de MMG Las Bambas y Movistar, así como con la colaboración de la Universidad del Pacífico y The Social Progress Imperative.

La presentación estuvo a cargo de la directora de República Sostenible, Vanessa Mohme Castro, quien planteó la necesidad de ampliar el enfoque con el que se evalúa el desarrollo. “El índice de progreso social nos invita a mirar el desarrollo desde otro lugar, no solo desde cuánto crecemos, sino desde cómo viven las personas. Y, sobre todo, nos invita a reflexionar sobre qué podemos hacer desde nuestros distintos roles para cerrar esas brechas”, señaló.

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Crecimiento sin bienestar: el núcleo del debate

Uno de los ejes centrales fue la intervención del director regional de Social Progress Imperative, Jaime García, quien explicó los alcances del Índice de Progreso Social (IPS), una herramienta que mide el desempeño de los países a partir de indicadores de bienestar. “El IPS se centra en 12 preguntas universalmente importantes sobre el éxito de nuestras sociedades”, agregó.

Señaló que “la relación entre el progreso económico y social se ha deteriorado desde la pandemia generando una recuperación más rápida de la economía que el progreso social.”. Y dijo que el desempeño social general del Perú sufre de disparidades estructurales, como en las áreas de seguridad, en el que el Perú ocupa el puesto 131 de 171 países. De la misma manera, informó cómo existe en el país una paradoja educativa y de salud entre su gran cobertura y deficiente calidad.

En esa línea, el docente e investigador de Centrum PUCP, el economista Kurt Burneo, profundizó en la diferencia entre crecimiento y prosperidad. “Cuando hablamos del PBI, hablamos del valor de los bienes y servicios generados en un período; es decir, de cuánta riqueza se produce. Pero cuando hablamos de prosperidad, estamos midiendo en qué medida las personas logran satisfacer sus necesidades”, explicó.

Burneo advirtió que esta distinción permite entender por qué los avances macroeconómicos no siempre se traducen en mejoras concretas. “La satisfacción de necesidades no solo depende de la actividad económica, sino también de la distribución del ingreso y de si contamos con un Estado inclusivo”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que amplios sectores enfrentan condiciones de informalidad y subempleo: “La gente tiene que crearse su propio empleo, muchas veces en condiciones precarias, lo que implica vivir al día y en una situación de estrés permanente”.

Empresa, Estado y ciudadanía: responsabilidades compartidas

Durante el panel, el director ejecutivo de COMEX Perú, Jaime Dupuy, advirtió sobre la ausencia de visión estratégica en el actual contexto electoral. “No estamos escuchando en los debates presidenciales ninguna prospectiva de mediano y largo plazo por parte de los candidatos”, afirmó.

El representante empresarial también señaló que, si bien el país ha registrado crecimiento en comparación con la región, este no se ha reflejado en mejoras sostenidas en indicadores sociales, debido a problemas de institucionalidad y a la baja calidad del gasto público.

A su turno, Matilde Schwalb, directora del Centro de Ética y Gestión Sostenible de la Universidad del Pacífico, reflexionó sobre la transformación del rol empresarial. “Durante mucho tiempo se pensó que la empresa solo debía generar utilidades, pero hoy reconoce cada vez más que tiene responsabilidades frente a múltiples grupos de interés”, indicó.

En esa misma línea, subrayó la relevancia de nuevas métricas: “Falta medir aspectos de bienestar y cómo el IPS trata de medir las bases del bienestar para que la gente pueda progresar”.

Asimismo, la especialista remarcó el cambio en las expectativas ciudadanas: “El consumidor ya no solo espera un buen producto, sino también coherencia en cómo la empresa actúa frente a los desafíos sociales”.

En el mismo espacio, el vicepresidente de sostenibilidad de Minera Las Bambas, Claudio Cáceres, incidió en la responsabilidad del sector privado en el desarrollo sostenible: “Generar impacto que trascienda la vida útil de la operación es hoy una necesidad en el rol de las empresas”.

El panel fue moderado por Carla Pennano, jefa del Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, y miembro del consejo consultivo de República Sostenible.

Vale decir que, a lo largo del encuentro, los participantes coincidieron en que el Índice de Progreso Social constituye una herramienta clave para redefinir prioridades y orientar políticas públicas. Y que más que un indicador alternativo, se perfila como una guía a la que se puede hacer seguimiento a indicadores estandarizados para cerrar brechas estructurales y avanzar hacia un desarrollo que se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

Visión republicana

Asimismo, Vanessa Mohme destacó el origen de la iniciativa en la tradición del Grupo La República: “Hace 44 años, La República nació con un propósito claro: darle voz a quienes no la tenían. Mi abuelo, Gustavo Mohme Llona, fue un luchador social que soñaba con un país más justo, un Perú donde las oportunidades no dependieran del lugar donde uno nace. Hoy mi padre continúa con una convicción que siempre me ha marcado: La República no defiende personas, defiende ideales. Y desde ese mismo espíritu nace República Sostenible, un proyecto que iniciamos hace tres años y que hoy, gracias al trabajo de nuestro equipo y al respaldo de La República, ha logrado consolidar una comunidad que en 2025 alcanzó más de 49 millones de reproducciones”.