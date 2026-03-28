➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de marzo, según Jhan Sandoval
Este 28 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
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Este sábado 28 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
¿Qué dice el horóscopo del sábado 28 de marzo?
- Aries: Algo sale de lo planificado y tendrás que encontrar soluciones sobre la marcha. Los inconvenientes no te afectarán y podrás resolverlo todo. En el amor, esa persona es inmadura. Aléjate.
- Tauro: A pesar de los obstáculos nadie podrá detenerte. Hoy resolverás ese problema que tantas tensiones te había generado. Confiarás cada vez más en tu capacidad. En el amor, tu atractivo aumentará.
- Géminis: Ese emprendimiento que deseas iniciar es favorable y traerá muchos beneficios, no dejes de intentarlo. En el amor, acepta la invitación de esa persona que desea conocerte. No te arrepentirás.
- Cáncer: Muchas personas estarán pendientes de ti. La imagen que proyectas es de seguridad y de un gran atractivo. En el amor, irradias una energía muy magnética, aprovéchala y evita aislarte.
- Leo: Aún estás resentido por el comportamiento de la persona que amas y lo demostrarás marcando distancias e irritándote por sus comentarios. Calma ese carácter y haz lo posible por perdonarlo.
- Virgo: Es posible que un familiar reclame por una falta de atención de tu parte ante un tema familiar que se ha presentado. Es conveniente que mantengas la calma y dialogues. Todo se aclarará.
- Libra: Ese problema que consideras no tiene solución empieza a resolverse sin tantas complicaciones y gracias al apoyo de una amistad. Por la noche asistirás a una reunión, te divertirás.
- Escorpio: Sientes que esa persona te evade y, por momentos, te miente. Es tiempo que tomes decisiones y decidas por alejarte. No es positivo que conserves vínculos que no te brinden seguridad.
- Sagitario: Te sientes desanimado por los pocos resultados que han tenido tus proyectos. Un familiar te hará ver las cosas con mayor optimismo y desde un ángulo diferente. Todo está por cambiar.
- Capricornio: Sabes que has estado distante de tu entorno familiar y hoy te darás el tiempo necesario para cuidar a los tuyos y atenderlos. Realizarás un viaje corto para visitar a un ser querido.
- Acuario: Las dudas que tienes sobre el comportamiento de tu pareja mezclados con los recuerdos de decepciones pasadas te hacen actuar con distancia y evasión. Sé frontal y todo se resolverá.
- Piscis: Tienes una gran energía y la utilizarás para realizar una serie de actividades que habías dejado abandonadas. Por la noche recibirás mensajes de alguien que desea conocerte. Déjate llevar.