Candidatos deben dar rutas de largo plazo al país

Una campaña electoral, sobre todo cuando se trata de la presidencia, debería abrir camino para que la candidaturas presenten propuestas que proyecten al país hacia el mediano y largo plazo, por supuesto con claridad, responsabilidad y sentido de dirección. Sin, embargo parece no haber sido así en lo que va de las presentaciones de los postulantes a la más alta investidura de la República, hoy venida a menos en manos del pacto corrupto que gobierna desde el Congreso.

Esta demanda cobra sentido dado que en el foro sobre el Índice de Progreso Social, organizado por República Sostenible, académicos y líderes empresariales vinculados a la sostenibilidad han puesto en valor la importancia de incorporar una mirada más amplia del desarrollo, una que conecte el crecimiento económico con la vida cotidiana de las personas.

Como señaló el director ejecutivo de ComexPerú Jaime Dupuy, es fundamental que los debates presidenciales incorporen “prospectivas de mediano y largo plazo”, capaces de orientar decisiones sostenidas en el tiempo.

Esa perspectiva encuentra sustento en un diagnóstico compartido. Tal como explicó el economista y exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo, Kurt Burneo, el crecimiento económico y la prosperidad son dimensiones complementarias que deben avanzar de la mano.

Lo que constata los valores resultantes de la evaluación del IPS en el Perú es que si bien cuenta con capacidad de generar riqueza y genera un crecimiento económico a ritmo lento, no ocurre de la misma manera en mejores condiciones de vida para las grandes mayorías de peruanos.

Ante ello, el contexto electoral debe ofrecer, además, una oportunidad para renovar el compromiso con una visión de país compartida, al menos en valores universales mínimos de bienestar. Como se señaló en el panel, en referencia a las empresas, también los que ocupan temporalmente la presidencia deben generar impacto que trasciendan los gobiernos.

Aunque esto ha estado ausente los días anteriores, los próximos días de debate representan una oportunidad que puede ser valiosa. Los candidatos pueden aprovechar este espacio para ofrecer una visión de país clara, con metas, prioridades y horizontes definidos que empiecen con la recuperación democrática y del Estado de Derecho.

Si no sucede, la ciudadanía podrá optar por quienes sí lo hagan y tengan garantías de hacerlo, como el no haber sido de ninguna organización política que conforme el actual pacto corrupto parlamentario.