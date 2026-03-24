Debate presidencial 2026: verificaciones EN VIVO de las declaraciones de los candidatos este 24 de marzo

Este martes 24 de marzo, a partir de las 8:00 p. m., se desarrolla la segunda jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En las horas previas, simpatizantes de distintas agrupaciones políticas se congregaron en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima para expresar su respaldo.

En ese contexto, el equipo de Verificador de La República llevará a cabo un chequeo en vivo de las intervenciones de los candidatos.

En la jornada de hoy participaran un total de 11 candidatos presidenciales entre los que se encuentran los siguientes:

Álvaro Paz de la Barra (Fen en el Perú)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Ricardo Belmont (Cívico Obras)

Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú)

Armando Massé (Democrático Federal)

George Forsyth (Somos Perú)

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

Walter Chirinos (PRIN)

Carlos Espá (Sí Creo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

En ese contexto, Verificador —la unidad de fact-checking de La República— revisó las afirmaciones de los once aspirantes al sillón presidencial y las calificó como ciertas, falsas o imprecisas. Esta fue una verificación en vivo que, por su naturaleza, puede estar sometida a ajustes y precisiones posteriores.