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Política

Indecopi pide a candidatos no usar personajes protegidos por derecho de autor en su propaganda electoral

Advirtió que postulantes deben contar con la autorización de los artistas o sus representantes. Ya en el 2021, el Indecopi sancionó a un partido político. En redes sociales, diversos candidatos usan la imagen de personajes de Dragon Ball, el Chavo del Ocho, Looney Tunes y hasta de Star Wars.

Lía Valderrama y Rubén Mayta usan a personajes del Chavo del Ocho y de Dragon Ball.
Lía Valderrama y Rubén Mayta usan a personajes del Chavo del Ocho y de Dragon Ball.

Los intentos por ganar votos les puede costar caro en estas elecciones generales. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) exhortó a los candidatos a respetar los derechos de autor tras conocer que varios de ellos estarían usando personajes y otros contenidos creativos sin la debida autorización en su propaganda electoral.

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El Indecopi aclaró que el uso de obras musicales, imágenes, videos, textos, personajes y otros contenidos creativos requiere la autorización previa de sus titulares o de las sociedades de gestión colectiva que los representan. Esto de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú (artículo 2, numeral 8) y en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

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La Dirección de Derecho de Autor del Indecopi advirtió que la utilización no autorizada de obras protegidas vulnera los derechos de los creadores, artistas y productores, y puede generar sanciones administrativas y penales.

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Agregó que el uso de obras en general, como las musicales, deben ir acompañadas del pago de las regalías correspondientes.

Precisó además que este tipo de prácticas afecta el respeto a la creatividad y al trabajo de quienes desarrollan estas obras artísticas, lo que no sería bien visto en aquellos candidatos que postulan a cargos públicos.

“Los partidos políticos y los candidatos pueden gestionar las autorizaciones necesarias a través de las sociedades de gestión colectiva que representan a autores, intérpretes o ejecutantes, productores fonográficos, audiovisuales y artistas visuales”, afirmó el Indecopi.

Dicha institución ya remitió un oficio a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicitando que, en el ejercicio de sus funciones, emita un mensaje claro y enfático a las partidos políticos y candidatos sobre la necesidad de respetar los derechos de autor.

Ya hay antecedentes 

En el Perú, las normas sobre derecho de autor establecen que la vulneración a cualquiera de sus disposiciones se considera una infracción sancionable, en la vía administrativa, con multas de hasta 180 UIT, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan de hasta 8 años de pena privativa de la libertad.

Es importante señalar que ya existe un antecedente. En el 2021, por ejemplo, la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó a una agrupación política con una multa de 6.43 UIT (S/28.200) y un pago de US$ 7.500 por concepto de remuneraciones devengadas, por infringir los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de una obra musical usada sin autorización en un video promocional.

Candidatos en la mira

En redes sociales se vienen difundiendo imágenes y videos, donde se promociona las candidaturas de postulantes a la Cámara de Diputados y al Senado de diferentes partidos políticos.

Un primer caso es el de Jair Ramírez, quien postula para diputado con el número 12 por Alianza para el Progreso (APP). Él aprovecha el parecido que tiene con Krillin, el conocido personaje de Dragon Ball, para usar dicha imagen en su propaganda electoral.

Un detalle similar sucede con Mirtha Vásquez, quien candidatea por Ahora Nación, con el número 4, para el Senado. Según se conoció, viene circulando en redes sociales videos realizados por seguidores donde aparecen personajes de la famosa película Star Wars, como Baby Yoda y Chewbacca.

Otros casos están referidos a los candidatos Rubén Mayta (Ahora Nación) y Lía Valderrama (Venceremos), quienes usan la imagen y los nombres de dos personajes de Dragón Ball (Androide 17) y del Chavo del Ocho (La Chilindrina), respectivamente, para ganar votos.

A este grupo se suma el candidato presidencial, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien aprovecha y utiliza el nombre de Porky, un personaje de la serie animada Looney Tunes, para parecer un postulante inofensivo.

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