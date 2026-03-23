Colegio de Abogados de Lima cuestiona designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación por graves investigaciones pendientes

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su rechazo ante la reciente elección del fiscal de la Nación por medio de un comunicado publicado en sus redes oficiales. La institución cuestionó que la máxima representación del Ministerio Público recaiga en magistrados con investigaciones vigentes y señalaron de manera específica la situación de Tomás Aladino Gálvez.

En el comunicado, el CAL calificó como "inédito" que fiscales supremos con imputaciones penales hayan sido considerados para el cargo.“(…) Resulta preocupante que las candidaturas a dicho cargo honorífico de representación institucional recayeron en algunos Fiscales Supremos que actualmente afrontan serios cuestionamientos legales y sendas investigaciones por graves imputaciones penales, incluido el propio señor Gálvez”, señaló la institución en el comunicado.

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Además, se denuncia una "persecución sancionatoria" e instrumentalización de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El comunicado del CAL señala que la salida de la Delia Espinoza fue un acto arbitrario e injusto. Según el gremio, se ha utilizado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para perseguir a magistrados y, al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional habría bloqueado las defensas legales de Espinoza para impedir su retorno. “La comunidad jurídica y la nación en general conocen los pormenores de la ilegal, arbitraria e inconstitucional destitución consumada por la Junta Nacional de Justicia contra quien accedió legítimamente y venía ejerciendo el cargo de Fiscal de la Nación titular, Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela”.

El gremio también advirtió que esta designación, lograda con el quórum mínimo legal, “colisiona con la defensa de la legalidad” e hizo un llamado para recomponer la democracia. “Invocamos a que se restablezca plenamente el Estado de Derecho, se respete la independencia y autonomía de las instituciones y se garantice el ejercicio libre de la magistratura, sin presiones ni represalias que socaven la independencia, permanencia y estabilidad en el cargo de magistrados probos y reconocidos por la sociedad”.

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) eligió a Tomás Aladino Gálvez como el nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029 con opción a dos años de extensión. La elección de Gálvez se tomó con 3 votos a favor de los cinco miembros de la JFS, mientras que dos votaron en contra. Fuentes indican que los otros dos votos fueron para Juan Carlos Villena.

Gálvez se venía desempeñando como el titular interino del Ministerio Público desde septiembre del 2025 en lugar de Delia Espinoza, quien fue destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por no haber repuesto a Patricia Benavides en el cargo en junio del año pasado. Desde el sector político, Espinoza fue inhabilitada por 10 años por el Congreso.



