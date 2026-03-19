Es falso que en Perú no se construyan cárceles de máxima seguridad en altura desde hace 17 años, como afirmó el candidato presidencial Paul Jaimes

LO FALSO:

En el Perú no se construyan cárceles de máxima seguridad en altura desde hace 17 años.

Solo existen dos penales en zonas de alturas.

LO VERDADERO:

El penal de Cochamarca, ubicado a 4.120 msnm, fue inaugurado el 4 de julio de 2016, hace menos de 10 años.

Existen tres penales en zonas de gran altitud: Challapalca, Yanamayo y Cochamarca.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, el candidato presidencial Paul Jaimes brindó declaraciones en una entrevista en vivo sobre las medidas penitenciarias y la lucha contra la inseguridad que impulsaría en un eventual gobierno. En ese marco, sostuvo que construiría penales en zonas de altura y explicó los motivos de esta propuesta con las siguientes palabras:

"¿Hace cuántos años se ha construido un penal de máxima seguridad en las alturas? Han pasado casi 17 años. La Corte Interamericana no te permite ya construir nuevos penales. [...] Solo tenemos en altura el penal de Challapalca y Yanamayo".

Sin embargo, estos datos son falsos, ya que existen tres penales construidos en altura: Challapalca, Yanamayo y Cochamarca. Además, también es falso que no se construyó una cárcel de máxima seguridad desde hace 17 años en altura, pues el penal de Cochamarca, ubicado en zona de altura, fue inaugurado en 2016, hace menos de 10 años.

Penales en altura: Challapalca, Yanamayo y Cochamarca

Según el Visor Geográfico de los penales y el Directorio del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el Perú existen 69 penales, entre los cuales se encuentran Challapalca y Yanamayo, como mencionó el candidato presidencial.

De acuerdo con la investigación científica "Exposición crónica a la altitud. Características clínicas y diagnóstico", las grandes alturas exigen largos periodos de adaptación mediante cambios anatómicos y fisiológicos en el corazón, la circulación pulmonar y otros sistemas. Por ello, se clasifican de la siguiente manera:

Altitud moderada (1,500-2,500 metros sobre el nivel del mar - msnm): sin efectos notables en ejercicio.

Alta (2,500-3,500 msnm): efectos en ejercicio.

Muy alta (3,500-5,500 msnm): efectos hasta en reposo.

Extremadamente alta (>5,500 msnm): inviable para vida permanente.

Los penales Challapalca y Yanamayo (actualmente denominado penal de Puno) se ubican en la categoría de muy alta altitud, al encontrarse a más de 4.000 msnm. El penal de Cochamarca también se encuentra en esta categoría, al estar ubicado a 4.120 msnm.

De acuerdo con la Resolución de Presidencia N.° 184-2016-INPE/P, el 4 de julio de 2016 se dio apertura al Establecimiento Penitenciario de Cochamarca para albergar internos de los regímenes cerrados ordinario y especial. Asimismo, mediante la nota de prensa N.º 014-2017-INPE, del 7 de febrero de 2017, se anunció su puesta en funcionamiento.

Además, el INPE, a través de su nota de prensa N.º 306-2018-INPE, publicada el 12 de agosto de 2018, señala que Challapalca es uno de los tres penales de máxima seguridad. En comunicación con Verificador de La República, la institución confirmó que los otros dos son Ancón I y Cochamarca, ya que estos tres establecimientos pertenecen al régimen cerrado especial y albergan internos de alta peligrosidad.

Es importante precisar que, de acuerdo con el Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo N.º 654), modificado por los decretos legislativos 1736 y 1737 el 11 de febrero de 2026, los internos son clasificados en régimen cerrado ordinario —dividido en máxima, mediana y mínima seguridad—, en el que el reo está sujeto a estricta disciplina y vigilancia. En cambio, el régimen cerrado especial contempla etapas de extrema seguridad (A, B y C) y es la categoría más restrictiva del sistema penitenciario peruano.

Otra diferencia entre ambos es que el régimen cerrado ordinario tiene como objetivo la readaptación social progresiva del interno mediante etapas, mientras que el régimen cerrado especial prioriza la contención y la seguridad absoluta para internos de alta peligrosidad, como terroristas o líderes de organizaciones criminales, con énfasis en prevenir fugas o reincidencia.

Cabe precisar que el Establecimiento Penitenciario de Yanamayo, inaugurado en 1991 como penal de máxima seguridad, fue reinaugurado en 2016 ya bajo régimen cerrado ordinario, por lo que dejó de recibir presos de alta peligrosidad, según el INPE.

En comunicación con Verificador de La República, el candidato presidencial Paul Jaimes declaró que se trató de un error de precisión: "Por la velocidad del tiempo, se me han pasado algunos datos".

Conclusión:

Es falsa la afirmación del candidato presidencial Paul Jaimes de que no se construyen cárceles de máxima seguridad en zonas de altura desde hace 17 años y de que solo existen dos penales en estas zonas. El penal de Cochamarca, ubicado a 4.120 msnm, fue inaugurado el 4 de julio de 2016, hace menos de 10 años. Además, hay tres penales en zonas de gran altitud: Challapalca, Yanamayo y Cochamarca. Consultado por Verificador de La República, el candidato reconoció que se trató de un error de precisión.

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