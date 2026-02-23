Ciudadano sí rompió propaganda de Keiko Fujimori, pero video no es actual: hecho sucedió en 2021

LO FALSO:

Ciudadano rompió propaganda de Keiko Fujimori en febrero de 2026.

LO VERDADERO:

El video corresponde a un hecho ocurrido en mayo del año 2021, a vísperas de la segunda vuelta presidencial.

Se identificó que el medio Líbero informó del mismo evento hace casi 5 años.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, comenzó a viralizarse en redes sociales como Facebook un video en el que un hombre rompe en pedazos una propaganda de Keiko Fujimori. Sin embargo, si bien se pudo corroborar que el ciudadano sí expresó su rechazo hacia la candidata, el hecho ocurrió en mayo de 2021.

Hombre rompe en pedazos propaganda de Keiko

Luego de llevar a cabo una búsqueda inversa de la imagen, se identificó que el medio Líbero publicó un video del mismo evento el 18 de mayo de 2021. Al comparar las imágenes, se aprecian los mismos elementos junto al ciudadano: simpatizantes de Fuerza Popular que van dentro del vehículo de campaña, que portan una mascarilla y la imagen de la candidata en el vehículo levantando el dedo pulgar, acompañada con la frase "Un cambio hacia adelante".

Video sobre candidata a la presidencia no es actual. Foto: Facebook

En el clip, que también se ha viralizado en cuentas de TikTok como 'voxpopulivoxdei33', se puede observar cómo el hombre recibe una propaganda de Fujimori y, casi de inmediato, comenzó a romperla con sus manos. Luego, todos los pedazos los devolvió al pequeño camión en el que estaban los militantes del partido de color naranja. Otra muestra de que la publicación que ha viralizado en redes no es reciente es la frase colocada en el vehículo que dice "Keiko presidenta 2021".

Aquella expresión de rechazo contra la lideresa de Fuerza Popular tuvo lugar apenas tres semanas antes de la segunda vuelta electoral de hace cinco años, en la que Fujimori Higushi aspiraba a la presidencia frente a Pedro Castillo.

Conclusión

Un video viral en el que un hombre rompe en pedazos una propaganda de Keiko Fujimori no corresponde a un hecho reciente, sino a un episodio ocurrido en mayo de 2021. Aunque el ciudadano sí manifestó su rechazo a la candidata a la presidencia, las evidencias —como la búsqueda inversa y los elementos visibles en las imágenes— confirman su antigüedad. La presencia de consignas como “Keiko presidenta 2021” refuerza que el suceso pertenece a la campaña anterior.