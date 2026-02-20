Es falso que Alfonso López Chau elogió a Abimael Guzmán: palabras fueron sacadas de contexto

LO FALSO:

Alfonso López Chau elogió a Abimael Guzmán

LO VERDADERO:

En el video completo, López Chau empleó la palabra “líder” para referirse a Abimael Guzmán en el sentido de quien encabezó un movimiento político surgido en el ámbito universitario, no como un elogio.

Además, estableció un contraste explícito con otras figuras históricas mencionadas en sentido positivo, lo que evidencia que su intención fue marcar una diferencia entre referentes negativos y personajes valorados. En ese contexto, el término fue utilizado para aludir a un liderazgo vinculado a hechos negativos y no para exaltar su figura.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026 y la postulación de Alfonso López Chau al cargo presidencial por el partido de Ahora Nación, comenzó a circular en redes sociales un video recortado dónde se observa al candidato presidencial diciendo lo siguiente durante una asamblea: "Ahí podemos encontrar, brevemente, por ejemplo que en la universidad pueden haber lideres que surgen de la universidad como Abimael Guzman". Sin embargo, sus declaraciones fueron recortadas y sacadas de contexto.

La publicación fue difundida ampliamente en Facebook, dónde alcanzó más de 4.400 likes, 2.200 comentarios y 2.700 compartidos.

Declaraciones de López Chau fueron sacadas de contexto

Al realizar una búsqueda inversa en Google, se logró detectar que en el canal de YouTube Secretaria General UNI, donde se publican los consejos y asambleas universitarias de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se encuentra el video de la sesión ordinaria del Consejo Universitario del 28 de junio de 2023, que tuvo lugar a las 10.30 a. m. En el intervalo comprendido entre los 33 minutos con 37 segundos y el minuto 35 con 1 segundo del video se escucha decir al candidato presidencial lo siguiente:

"Bueno, me alegra muchísimo, estamos en una parte académica. Quiero decirles, en la academia, en la universidad, tengo una invitación para el próximo 6 de Julio a las 7 de la noche en la libreria El Virrey, a comentar un libro sobre la universidad. Y ahí se menciona en ese libro, varias veces, a la universidad. Yo los invito a todos coordialmente, en especial al señor Renato, ¿no? Para que vaya a esa presentación, que hacen al rector de la Uni, no a Alfonso López Chau. Un evento muy importante para hacer un balance de lo que está pasando con la universidad. Ahí podemos encontrar, brevemente, por ejemplo, que en la Universidad pueden haber lideres, que surgen de la universidad, cómo Abimael Guzman, pero junto con eso que surge en la universidad, tambien salen lideres como Víctor Raul Haya de La Torre y Jorge Basadre, ¿no es cierto? Tambien surgen de allí. Tambien surgen jovenes facistas, ¿no es cierto? De ultraderecha y con la corrupción metida en la mano, tambien estan en la universidad, ¿Por qué? Porque la universidad es un reflejo de lo que pasa en el país. Lo que corresponde a la universidad es trazar un proyecto para servir al país, pero todo eso esta en la universidad, eso esta en el libro que vamos a comentar".

Es importante precisar que, de acuerdo a la Real Academia Española (RAE), la polisemia es la pluralidad de significados de una expresión lingüística; es decir, cuando una palabra posee dos o más acepciones.

Respecto a la palabra líder, la institución señala que tiene dos significados:

1) Persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. Con sinonimos como jefe, caudillo y cabecilla

2) Persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase. Con sinonimos como campeón, ganador y primero.

En comunicación con Verificador de La República, Carolina Arrunátegui Matos, magíster en Lingüística y Estudios Culturales y especialista en análisis crítico del discurso, explicó que las declaraciones de López Chau fueron sacadas de contexto.

“El significado de las palabras no está en la palabra misma, sino en el contexto: quién habla, en qué situación y qué se dijo antes y después”, precisó. Añadió que el término “líder” es polisémico, ya que puede tener una connotación positiva, pero en este caso fue empleado para referirse a alguien que encabezó hechos negativos.

Según detalló, en el video completo López Chau establece un contraste entre Abimael Guzmán —presentado como una figura negativa— y personajes como Víctor Raúl Haya de la Torre o Jorge Basadre, mencionados en sentido positivo. “Sacada de contexto, la palabra ha quedado como una especie de celebración, cuando esa no fue la intención original”, indicó.

Arrunátegui sostuvo que el reel difundido en Facebook recorta una parte mínima de la intervención y genera la impresión de que se elogia a Guzmán. Sin embargo, al revisar el material completo se aprecia que el uso del término buscaba marcar una oposición entre figuras negativas y referentes valorados.

Conclusión:

En síntesis, en redes sociales circula un video recortado en el que se atribuye al candidato presidencial Alfonso López Chau una supuesta alusión positiva a Abimael Guzmán durante una asamblea universitaria, en el contexto de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, la información es engañosa: la intervención completa, correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería del 28 de junio de 2023, muestra que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

En el video completo, López Chau menciona a Guzmán para establecer un contraste y señalar que la universidad, como espacio social, puede dar lugar tanto a figuras negativas como a referentes históricos reconocidos, como Víctor Raúl Haya de la Torre y Jorge Basadre. Especialistas en análisis del discurso explicaron que el término “líder” es polisémico y que su interpretación depende del contexto en el que se utiliza. La revisión del material íntegro demuestra que no hubo una exaltación, sino una comparación crítica que fue distorsionada al difundirse un fragmento aislado.