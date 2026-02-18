El expresidente José Jerí reapareció en redes sociales, tras casi 24 horas de que fuera censurado por el Congreso. A través de su cuenta de Tiktok, el parlamentario señaló que volvería a ocupar su escaño y trabajará desde ahí por el "Perú que soñamos". Calificó ocupar el más alto cargo del país como un honor y que se va con el "corazón lleno de paz".

"No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega", sostuvo el exmandatario. Este tipo de mensaje no es nuevo para él, ya que en anteriormente al ser increpado por la falta de resultados a nivel de seguridad y ante los constantes asesinatos, señaló que los problemas venían de gestiones pasadas.

TE RECOMENDAMOS JERÍ CENSURADO: ¿QUIÉN SIGUE? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En su mensaje, además, Jerí precisó que se queda con el "cariño de la gente en cada calle"; sin embargo, esto se contrapone a la imagen de ayer a su salida de Palacio de Gobierno, cuando un grupo de personas le gritó "sinvergüenza, ratero y corrupto" mientras se movilizaba en un vehículo oficial.

#Viral #fyp #peru🇵🇪 #joséjerí ♬ Epic Inspiration - Kidmada @josejeriore Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor 🇵🇪 Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar. Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos. Gracias por tanto. Nos vemos pronto. #parati

"Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro [...] Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos", agregó el congresista de Somos Perú.