Paro de 48 horas en la Carretera Central
Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      
Política

José Jerí reaparece en redes tras ser censurado: "No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas"

El expresidente interino José Jerí volverá a su curul en el Congreso tras ser censurado. Aseguró que su gobierno ha dejado encaminada las "elecciones limpias y transparentes" y que ha "fortalecido la seguridad".

José Jerí se despidió en su redes sociales tras ser censurado.
José Jerí se despidió en su redes sociales tras ser censurado.

El expresidente José Jerí reapareció en redes sociales, tras casi 24 horas de que fuera censurado por el Congreso. A través de su cuenta de Tiktok, el parlamentario señaló que volvería a ocupar su escaño y trabajará desde ahí por el "Perú que soñamos". Calificó ocupar el más alto cargo del país como un honor y que se va con el "corazón lleno de paz".

"No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega", sostuvo el exmandatario. Este tipo de mensaje no es nuevo para él, ya que en anteriormente al ser increpado por la falta de resultados a nivel de seguridad y ante los constantes asesinatos, señaló que los problemas venían de gestiones pasadas.

JERÍ CENSURADO: ¿QUIÉN SIGUE? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

En su mensaje, además, Jerí precisó que se queda con el "cariño de la gente en cada calle"; sin embargo, esto se contrapone a la imagen de ayer a su salida de Palacio de Gobierno, cuando un grupo de personas le gritó "sinvergüenza, ratero y corrupto" mientras se movilizaba en un vehículo oficial.

@josejeriore Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor 🇵🇪 Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar. Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos. Gracias por tanto. Nos vemos pronto. #parati #Viral #fyp #peru🇵🇪 #joséjerí ♬ Epic Inspiration - Kidmada

"Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro [...] Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos", agregó el congresista de Somos Perú.

