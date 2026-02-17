HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí
EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí     EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí     EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí     
Política

Congreso rechaza aplicar proceso de vacancia contra José Jerí: debate de moción de censura sigue en pie

La propuesta de Ana Zegarra para tratar el proceso de José Jerí como vacancia fue rechazada con 71 votos en contra.

Mociones de censura contra Jerí serán debatidas y votadas | Composición: LR.
Mociones de censura contra Jerí serán debatidas y votadas | Composición: LR.

La cuestión de orden propuesta por Ana Zegarra (Somos Perú), que buscaba que el proceso de José Jerí sea llevado como vacancia y no como censura, fue rechazada con 71 votos en contra y 34 votos a favor. Por tanto, se destimo esta figura y las mociones de censura aprobadas serán votadas como corresponde.

Únete a nuestro canal de política y economía

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

LEER MÁS
Censura a José Jeri EN VIVO: Congresista Ana Zegarra pide que se aplique proceso de vacancia

Censura a José Jeri EN VIVO: Congresista Ana Zegarra pide que se aplique proceso de vacancia

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Censura a José Jeri EN VIVO: Congreso rechaza cuestión previa y debatirá mociones contra el presidente

Censura a José Jeri EN VIVO: Congreso rechaza cuestión previa y debatirá mociones contra el presidente

LEER MÁS
José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

LEER MÁS
José Jerí: coacusado en caso de violación sexual pidió que presidente se someta a exámen de erección

José Jerí: coacusado en caso de violación sexual pidió que presidente se someta a exámen de erección

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pedro Aquino descarta estar lesionado y señala por qué no juega en Alianza Lima: "Decisión del técnico"

José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

Resultados Fase 1 COAR 2026: consulta aquí la lista oficial de ingresantes

Política

José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Censura a José Jeri EN VIVO: Congresista Ana Zegarra pide que se aplique proceso de vacancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Censura a José Jeri EN VIVO: Congreso rechaza cuestión previa y debatirá mociones contra el presidente

José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025