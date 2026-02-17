Congreso rechaza aplicar proceso de vacancia contra José Jerí: debate de moción de censura sigue en pie
La propuesta de Ana Zegarra para tratar el proceso de José Jerí como vacancia fue rechazada con 71 votos en contra.
La cuestión de orden propuesta por Ana Zegarra (Somos Perú), que buscaba que el proceso de José Jerí sea llevado como vacancia y no como censura, fue rechazada con 71 votos en contra y 34 votos a favor. Por tanto, se destimo esta figura y las mociones de censura aprobadas serán votadas como corresponde.
Noticia en desarrollo...
