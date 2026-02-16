José Jerí: Coinvestigado en caso de presunta violación pidió hacer examen biológico a BVD, pero Fiscalía lo ignoró

Un documento ingresado a la Fiscalía el 18 de julio de 2025 expone que el coinvestigado Marco Antonio Cardoza pidió practicar un examen biológico a una prenda vinculada a BVD para establecer si José Jerí estuvo en la habitación donde la agraviada despertó tras el presunto abuso. La solicitud formó parte de un pedido de ampliación de investigación preliminar en el marco de la denuncia contra el mandatario por presunta violación sexual.

El escrito, difundido por la periodista Pamela Arroyo, fue dirigido a la Fiscalía Suprema de Familia. En el documento se detalla que la defensa de Cardoza solicitó pericias específicas. Entre ellas, un examen biológico al BVD. Según el texto, esa prenda fue hallada en la habitación donde la denunciante recuperó la conciencia.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

La defensa argumentó que la prueba permitiría determinar si existieron restos biológicos que acrediten la presencia de José Jerí en la escena. Además, sostuvo que esa diligencia resultaba pertinente para contrastar versiones ofrecidas durante la etapa preliminar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Se presume que la Fiscalía no incorporó esa pericia dentro de la investigación. Al cierre de esta nota no recibimos los descargos correspondientes sobre el pedido hecho por Marco Antonio Cardoza.

Pedido de ampliación incluyó pericias médicas y análisis de objetos

El escrito no solo pidió el examen biológico a la prenda vinculada a BVD. También solicitó un examen de tumescencia peneana nocturna a José Jerí. La defensa sostuvo que esa evaluación médica permitiría esclarecer si el investigado pudo utilizar otros medios en la comisión del delito denunciado.

Asimismo, el documento requirió que se practiquen análisis biológicos a todos los objetos recogidos en la habitación. El argumento central fue determinar si alguno contenía restos vinculados a la agraviada o a terceros. La defensa planteó que esa diligencia podría modificar la línea de investigación.

La revelación se da horas previas a que el Congreso debate las mociones de censura en contra del presidente José Jerí en un Pleno Extraordinario. Las iniciativas cuestionan las reuniones clandestinas entre Jerí y el empresario chino Zhihua Yang en diciembre y enero. Además, se señalan las contrataciones de jóvenes señoritas que recibieron contratos con entidade estatales relacionadas al Despacho Presidencial tras visitar nocturnas a Palacio de Gobierno.