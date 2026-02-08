Juez ordena excarcelar al "Carnicero de los Andes" Telmo Hurtado

Telmo Hurtado fue sentenciado a 23 años de prisión y alegó cumplir con su condena. Foto: difusión | Caso Accomarca | Telmo Hurtado Hurtado

Telmo Hurtado fue sentenciado a 23 años de prisión y alegó cumplir con su condena. Foto: difusión | Caso Accomarca | Telmo Hurtado Hurtado

El juez Wilson Verástegui Gálvez ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que proceda con la excarcelación inmediata del mayor EP (r) Telmo Hurtado Hurtado, quien cumple sentencia por el asesinato de 69 campesinos en Accomarca, Ayacucho, en 1985.

La decisión judicial se sustenta en una solicitud de liberación que el propio criminal presentó, alegando haber cumplido con la sentencia por asesinato, aclarando que no recibió condena por otros delitos que lo obligan a permanecer en la prisión.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y SUS CONTRATACIONES + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Desde que el 14 de agosto de 1985 Telmo Hurtado organizó, ordenó y ejecutó a 69 niños, entre ellos 26 niños, ha recibido protección de las autoridades y huyó del país acogiéndose a la Ley de Amnistía del dictador Alberto Fujimori.

Conocido como "El carnicero de lis Andes", finalmente fue condenado en setiembre de 2016 a 23 años de prisión.

Según la resolución judicial, Hurtado fue sentenciado por asesinato y absuelto por los delitos de secuestro y desaparición, por lo que le correspondía salir el 6 de febrero de 2026.

Una de los familiares de las víctimas, Justa Chuchón Tecsi, expresó a La República su pleno rechazo a la decisión judicial.

"Para criminales como Hurtado, la justicia si es rápida, porque hasta la fecha nosotros los familiares no hemos recibido ningún tipo de reparación por la Matanza", declaró

Durante el gobierno de Fujimori, Hurtado fue reincorporado al Ejército, y fue ascendido y condecorado por la institución. Luego el mismo régimen lo amnistió.

"Es indignante, es un atropello. Estos criminales no son héroes y el mundo debe enterarse de eso*, afirmó Justa Chuchón.