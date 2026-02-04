Es falso que el JEE se haya contradicho al aceptar tachas contra Mario Vizcarra a pesar de haberse admitido su lista presidencial

En un video publicado en su página oficial, el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, se refirió a las tachas presentadas en contra de su candidatura y señaló que el Jurado Electoral de Elecciones (JNE) se estaría contradiciendo al aceptarlas luego de haber admitido su lista:

“Otra vez quieren desaparecernos. El Jurado Electoral Especial ha cometido un gran atropello contra nuestros derechos y no solamente contra los míos, sino también contra los tuyos. […] Es increíble que este mismo organismo que admitió formalmente nuestra lista ahora se contradiga totalmente aceptando las tachas".

Sin embargo, las tachas que se presentaron en contra de su lista estuvieron dentro del plazo exigido por Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026:

Fuente: Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026

De los plazos

La admisión a trámite de la lista del partido político Perú Primero fue publicada el 26 de diciembre mediante la Resolución N.° 08797-2025-JEE-LC1/JNE. El 29 del mismo mes, y dentro del plazo establecido, se presentaron tres tachas en contra del candidato Mario Vizcarra:

Fuente: LP Pasión por el Derecho

Proceso regular

PerúCheck se contactó con el abogado especialista en materia electoral Óscar Mattuti y manifestó que no existe ninguna contradicción, pues las tachas se presentaron dentro del proceso regular:

“Cuando uno admite la lista, la está admitiendo justamente para el siguiente paso: el proceso de tachas. Es decir, el primer filtro ya se efectuó, pero después se habilita el siguiente filtro que involucra a toda la población, que es justamente el proceso de tachas”, señaló el especialista.

Para Mattuti las declaraciones del candidato se deben a desconocimiento del reglamento: “lo regular es que luego de la admisión y publicación se proceda al proceso de tachas; no hay ninguna arbitrariedad al respecto”, indicó.

Por otro lado, para la presidenta titular del Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco, Fany Andrade, tampoco existe ninguna contradicción. Andrade explicó a PerúCheck el procedimiento habitual:

“Admitida la lista, inicia el periodo de tachas; es otro periodo. Concluido, si [la tacha] no fuera fundada, la lista es inscrita, pero aún queda la posibilidad de la exclusión. Esa exclusión se da hasta un día antes de las elecciones”, señaló.

Conclusión

El Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026 establece los plazos para las tachas, que pueden darse hasta tres días calendario posteriores a la publicación de la lista, que fue lo que ocurrió durante el proceso de tachas presentadas contra el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra. Por tanto, PerúCheck califica sus declaraciones como falsas.

Nota elaborada por PerúCheck.