Consejo Regional del Callo piden intervención de la PNP y Ministerio Público para restituir a Ciro Castillo

Ciro Castillo llegó al GORE Callao para retomar su cargo, pero no lo dejan ingresar LEER MÁS

Ciro Castillo: Poder Judicial anula su prisión preventiva y volvería como gobernador regional del Callao LEER MÁS

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente" LEER MÁS

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años? LEER MÁS

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más LEER MÁS