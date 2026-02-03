Consejo Regional del Callo piden intervención de la PNP y Ministerio Público para restituir a Ciro Castillo
El último 2 de enero, Castillo Rojo Salas no logró ingresar al Gore Callao para retomar su cargo, luego de que se anulara la prisión preventiva en su contra por el caso Los Socios del Callao.
Ciro Castillo no logró ingresar a la sede del GORE Callao el último 2 de enero. Foto: Andina
El Consejo Regional del Callao solicitó, por medio de un comunicado, la intervención de la Policía y el Ministerio Público para restituir a Ciro Castillo en el cargo de gobernador.