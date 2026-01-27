HOYSuscripcion LR Focus

Política

Agenda Ciudadana se presentará a candidatos presidenciales

El documento es producto de más de dos años de diálogos macrorregionales y recoge una agenda priorizada a nivel territorial, construida a partir de las principales preocupaciones y propuestas ciudadanas. La presentación se realizará mañana en el Teatro NOS y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de La República.

Representantes de la sociedad civil fueron protagonistas del contenido del documento de Tejiendo Ciudadanía.
Representantes de la sociedad civil fueron protagonistas del contenido del documento de Tejiendo Ciudadanía. | Megumi Nagayoshi | PNUD

El inicio del presente proceso electoral coloca a la ciudadanía frente a desafíos vinculados con la convivencia democrática, la representación política y el rumbo del país. Luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta en 2021, las denuncias infundadas de fraude y diversos comportamientos antidemocráticos y polarizadores condujo la política hasta empeorarla como la vemos en la actualidad.  

Sin embargo, en distintas regiones, a pesar de la degradación institucional que se ha llevado a cabo en el último quinquenio, diferentes representantes de sociedad civil y ciudadanos organizados han convocado reflexiones sobre seguridad, corrupción, servicios básicos y derechos. Así surgió Tejiendo Ciudadanía.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Diálogos para la deliberación pública

Tejiendo Ciudadanía se puso en marcha a fines de 2023 con el propósito de abrir espacios de encuentro entre actores del Estado, la sociedad civil, el sector privado, la academia y los medios de comunicación con el objetivo de superar la profunda crisis que sufre el país. El proceso priorizó la recopilación de miradas locales sobre los temas que estructuran la vida cotidiana en cada territorio y, de esa manera, promovió el involucramiento cívico. La idea es promover un nuevo pacto mínimo entre ciudadanos para retomar el rumbo del país, más allá de las naturales diferencias ideológicas.

Los encuentros funcionaron como espacios de intercambio, formulación de propuestas y construcción de consensos.

Cuatro macrorregiones, múltiples voces

Entre 2024 y 2025 se realizaron cuatro encuentros macrorregionales en el norte (Trujillo), centro (Lima), sur (Arequipa) y oriente (Iquitos) del país, precedidos por diagnósticos con actores locales. En total, participaron 786 personas en representación de 310 organizaciones. A este proceso se sumaron talleres con más de 600 jóvenes en 12 ciudades, orientados a recoger aportes desde distintas generaciones.

Las reuniones congregaron a liderazgos sociales, autoridades, investigadores, comunicadores y estudiantes, en espacios de conversación pública.

Prioridades desde los territorios

Los diálogos evidenciaron agendas diferenciadas según la región. En esta tarea fueron fundamentales diversas universidades públicas y privadas de cada macrorregión para la propuesta de temáticas basadas en las necesidades territoriales. Por ejemplo, en el norte, las conversaciones se centraron en seguridad, migración, gestión del riesgo de desastres, salud y educación. En el centro, los temas abordados incluyeron seguridad, informalidad laboral, representación política y economías ilegales. En el sur, los intercambios giraron en torno a corrupción, libertad de expresión, conflictividad social, salud y educación. En la Amazonía, las discusiones priorizaron gestión de conflictos, productividad, innovación y acceso al agua.

Este recorrido permitió articular una lectura compartida sobre los desafíos nacionales a partir de experiencias locales.

La agenda como punto de encuentro

En esa línea, se propone ahora la Agenda Ciudadana, la cual sintetiza este proceso en cinco ejes: seguridad, integridad pública, servicios básicos, crecimiento económico con inclusión y derechos humanos. Cada eje incorpora propuestas formuladas por la ciudadanía y orientadas a la acción pública.

El documento reúne diagnósticos, prioridades y líneas de intervención construidas desde la deliberación territorial.

De esa manera, la Agenda Ciudadana se presentará mañana en el Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, en un evento al que han sido convocadas todas las organizaciones políticas que presentan candidaturas a la Presidencia de la República. El objetivo consiste en poner el documento a disposición de quienes aspiran a conducir el país durante el próximo periodo gubernamental.

La ciudadanía podrá seguir la presentación en vivo a través del canal de YouTube de La República.

Un esfuerzo colectivo

Tejiendo Ciudadanía es una iniciativa liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Red Científica Peruana (RCP) y el Grupo La República (GLR), con el financiamiento de la Unión Europea.

Tras la presentación, la Agenda Ciudadana se pondrá a disposición de las organizaciones políticas y se entregará al Acuerdo Nacional, como aporte a la construcción de consensos y políticas de Estado.

Los peruanos pueden sumarse a la Agenda Ciudadana firmando virtualmente el documento a través del siguiente enlace: https://tejiendociudadania.pe/agenda-ciudadana/

