Elecciones 2026: más de 1.000 candidatos lograron su inscripción, asegura el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó que los 29 Jurados Electorales Especiales (JEE) han logrado calificar 1.768 fórmulas y listas de candidatos, lo que representa casi el 98% del total de solicitudes presentadas para las Elecciones Generales 2026.

Hasta la fecha, 1.133 postulaciones ya cuentan con el estado de inscritas, asegurando su participación en la contienda. El resto de las listas se encuentran en diversas etapas procesales: 117 están en periodo de tacha, mientras que otras figuran como inadmisibles, improcedentes o se encuentran bajo apelación ante el pleno del JNE.

Uso de IA aceleró proceso de revisión de fórmulas presidenciales

Una de las novedades más destacadas de este proceso es la implementación de "Eleccia", un asistente de Inteligencia Artificial desarrollado por el JNE. Esta herramienta permitió optimizar la fase inicial de revisión documental, aplicando filtros automáticos basados en la normativa vigente.

La eficiencia del sistema se demostró en la revisión de las 36 fórmulas presidenciales. Mientras que en las elecciones de 2021 la admisión de una fórmula podía tardar más de 30 días, en este proceso se logró que el 99% de ellas alcanzara el estado de "admitido" en menos de 10 días, permitiendo que las tachas se resuelvan con mayor celeridad.

Trabajo en las regiones y apelaciones

El JNE precisó que 20 de los 29 JEE distribuidos en todo el país ya han concluido satisfactoriamente esta primera etapa de evaluación.

En cuanto a las controversias, el supremo tribunal electoral informó que ya ha atendido 75 casos de apelación en cinco audiencias públicas realizadas durante la primera quincena de enero. Asimismo, se tiene programada una nueva sesión virtual para este miércoles 21 de enero, donde se revisarán 20 casos adicionales vía Zoom.

Cifras del JNE hasta la fecha:

Con este avance, el sistema electoral peruano entra en la fase final de consolidación de candidaturas para el Congreso (senadores y diputados), la Presidencia y el Parlamento Andino.