Masacre en Puno y un repaso a la violencia que marcó el país | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Elecciones 2026: 17 candidatos tuvieron sentencias por peculado

Los 17 postulantes a los próximos comicios provienen de 12 partidos diferentes. Perú Primero incluye a tres políticos con este antecedente, mientras que Ahora Nación, APRA y Progresemos a dos cada uno. 

Elecciones 2026: 17 candidatos presentan tuvieron sentencias por peculado. Foto: difusión
Elecciones 2026: 17 candidatos presentan tuvieron sentencias por peculado. Foto: difusión

Un total de 17 candidatos a las Elecciones 2026 registraron en sus hojas de vida antecedentes del delito de peculado, de acuerdo con la información pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En su mayoría son candidatos a la Cámara de Diputados o Senadores.

Los 17 postulantes a los próximos comicios provienen de 12 partidos diferentes. Perú Primero incluye a tres políticos con este historial, mientras que Ahora Nación, APRA y Progresemos a dos cada uno.

PartidoCandidatoPostulaciónAño de la sentenciaDetalles
Perú PrimeroMario VizcarraPresidencia2005Suspendida/Pena cumplida
Perú PrimeroJosé Luis ChenetDiputado2016Suspendida/Pena cumplida
Perú PrimeroDiosdado Unocc AranaDiputado2016Suspendida/Pena cumplida
APRAGeni ValentínSenado1997Suspendida/Pena cumplida/Pago reparación civil
APRABuenaventura RíosSenado1997Suspendida/Pena cumplida
Ahora NaciónAndrés AsínSenado 2016Suspendida/Pena cumplida
Ahora NaciónAurelio ZavalaSenado 2010Suspendida/Pena cumplida
ProgresemosÓscar VegaSenado2004Suspendida/Pena cumplida
ProgresemosEdwin DonayreSenado 2018Efectiva/Pena cumplida
APPEduardo CarhuaricraSenado 2013Suspendida/Pena cumplida
Fuerza PopularNilo RomeroDiputado2016Suspendida/Pena cumplida
PodemosMario MontesDiputado2014Suspendida/Pena cumplida
Renovación PopularAbsalón VásquezSenado2008Cómplice de Peculado/ Suspendida/Pena cumplida
Unidad NacionalEfigenia ArnaoDiputada2004Suspendida/Pena cumplida
OBRASArturo EusebioDiputado2025Efectiva/Pena cumplida
Integridad DemocráticaCleofe MonzónDiputada2006Fallo en proceso/en cumplimiento del fallo
Perú LibreVirgilio HuertaDiputado2021Suspendida/Pena cumplida

En el caso del candidato a diputado Mario Montes (Podemos) registró en su hoja de vida dos sentencias. Una por el delito de peculado culposo y otra por malversación de fondos. Esta último tiene por fecha de sentencia firme 1997 y la pena fue de 24 años en modalidad suspendida. Ambos fallos fueron cumplidos.

Información declarada por el candidato Mario Montes (Podemos). Foto: captura de pantalla/JNE

Información declarada por el candidato Mario Montes (Podemos). Foto: captura de pantalla/JNE

De igual forma, la candidata Efigenia Arnao (Unidad Nacional) además de la sentencia por peculado, cuenta con una sentencia firme del año 2014 por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. La pena fue bajo la modalidad suspendida y fue cumplida.

Información declarada por el candidato Efigenia Arnao (Unidad Nacional). Foto: captura de pantalla/JNE

Información declarada por el candidato Efigenia Arnao (Unidad Nacional). Foto: captura de pantalla/JNE

