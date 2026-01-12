Elecciones 2026: 17 candidatos tuvieron sentencias por peculado
Los 17 postulantes a los próximos comicios provienen de 12 partidos diferentes. Perú Primero incluye a tres políticos con este antecedente, mientras que Ahora Nación, APRA y Progresemos a dos cada uno.
- Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos
- Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso
Un total de 17 candidatos a las Elecciones 2026 registraron en sus hojas de vida antecedentes del delito de peculado, de acuerdo con la información pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En su mayoría son candidatos a la Cámara de Diputados o Senadores.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Los 17 postulantes a los próximos comicios provienen de 12 partidos diferentes. Perú Primero incluye a tres políticos con este historial, mientras que Ahora Nación, APRA y Progresemos a dos cada uno.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ, D3L1NU3NC14 IMPARABLE Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
|Partido
|Candidato
|Postulación
|Año de la sentencia
|Detalles
|Perú Primero
|Mario Vizcarra
|Presidencia
|2005
|Suspendida/Pena cumplida
|Perú Primero
|José Luis Chenet
|Diputado
|2016
|Suspendida/Pena cumplida
|Perú Primero
|Diosdado Unocc Arana
|Diputado
|2016
|Suspendida/Pena cumplida
|APRA
|Geni Valentín
|Senado
|1997
|Suspendida/Pena cumplida/Pago reparación civil
|APRA
|Buenaventura Ríos
|Senado
|1997
|Suspendida/Pena cumplida
|Ahora Nación
|Andrés Asín
|Senado
|2016
|Suspendida/Pena cumplida
|Ahora Nación
|Aurelio Zavala
|Senado
|2010
|Suspendida/Pena cumplida
|Progresemos
|Óscar Vega
|Senado
|2004
|Suspendida/Pena cumplida
|Progresemos
|Edwin Donayre
|Senado
|2018
|Efectiva/Pena cumplida
|APP
|Eduardo Carhuaricra
|Senado
|2013
|Suspendida/Pena cumplida
|Fuerza Popular
|Nilo Romero
|Diputado
|2016
|Suspendida/Pena cumplida
|Podemos
|Mario Montes
|Diputado
|2014
|Suspendida/Pena cumplida
|Renovación Popular
|Absalón Vásquez
|Senado
|2008
|Cómplice de Peculado/ Suspendida/Pena cumplida
|Unidad Nacional
|Efigenia Arnao
|Diputada
|2004
|Suspendida/Pena cumplida
|OBRAS
|Arturo Eusebio
|Diputado
|2025
|Efectiva/Pena cumplida
|Integridad Democrática
|Cleofe Monzón
|Diputada
|2006
|Fallo en proceso/en cumplimiento del fallo
|Perú Libre
|Virgilio Huerta
|Diputado
|2021
|Suspendida/Pena cumplida
En el caso del candidato a diputado Mario Montes (Podemos) registró en su hoja de vida dos sentencias. Una por el delito de peculado culposo y otra por malversación de fondos. Esta último tiene por fecha de sentencia firme 1997 y la pena fue de 24 años en modalidad suspendida. Ambos fallos fueron cumplidos.
Información declarada por el candidato Mario Montes (Podemos). Foto: captura de pantalla/JNE
De igual forma, la candidata Efigenia Arnao (Unidad Nacional) además de la sentencia por peculado, cuenta con una sentencia firme del año 2014 por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. La pena fue bajo la modalidad suspendida y fue cumplida.
Información declarada por el candidato Efigenia Arnao (Unidad Nacional). Foto: captura de pantalla/JNE