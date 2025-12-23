LO IMPRECISO:

Delia Espinoza pidió excluir a Fuerza Popular de las Elecciones Generales 2026 en diciembre de 2025.

LO VERDADERO:

La ex fiscal de la nación solicitó la ilegalidad del partido Fuerza Popular, sustentado en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas.

El pedido se realizó el 18 de septiembre ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

En redes sociales circula una versión imprecisa que, el 18 de diciembre, señalaba que la exfiscal de la nación, Delia Espinoza, solicitó ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema que el partido político Fuerza Popular sea excluido de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, ya que Delia Espinoza solicitó que Fuerza Popular sea declarado ilegal, y este pedido se presentó en septiembre de 2025.

La publicación tuvo amplia difusión en Facebook, donde superó las 13.000 reacciones, 2.100 comentarios y 1.300 compartidas.

Publicación Imprecisa. Fuente: Facebook.

Delia Espinoza solicitó declarar ilegal al partido político Fuerza Popular en septiembre de 2025

Delia Espinoza, el 18 de septiembre de 2025, solicitó a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declarar la ilegalidad de la organización política Fuerza Popular por "conducta antidemocrática". Este pedido se sustentó con el artículo 14 de la ley 28094 (Ley de Organizaciones Políticas).

"La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y se encuentran dentro de los supuestos siguientes: 14.1. Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales [...]"

En respuesta, la actual candidata presidencia de Fuerza Popular para las Elecciones Generales 2026 Keiko Fujimori, declaró en su cuenta de X (anteriormente Twitter) lo siguiente: "Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una Fiscal politizada".

Es importante mencionar que hasta diciembre de 2025, no hay resolución definitiva: la demanda quedó registrada para trámite, con notificación a Fuerza Popular para su defensa.

Conclusión:

En síntesis, la publicación viral, de "último minuto", que afirma que Delia Espinoza solicitó, el 18 de diciembre, la exclusión de Fuerza Popular de las Elecciones Generales 2026 es imprecisa. En realidad, el pedido de Espinoza fue para declarar la ilegalidad del partido y se presentó el 18 de septiembre de 2025, ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, y se sustenta en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. En ningún momento de la solicitud se pide de manera específica la exclusión de Fuerza Popular de las Elecciones Generales 2026, aunque es una posible consecuencia de aprobarse el pedido.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.