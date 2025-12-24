HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Política

Mario Vizcarra visitó a su hermano durante chocolatada que organizó el exmandatario al exterior del penal de Barbadillo

El candidato presidencial se refirió a la chocolatada navideña organizada por el expresidente desde el interior del penal de Barbadillo, expresó su preocupación por no pasar las fiestas junto a su hermano y destacó el archivo de una de las investigaciones judiciales en su contra.

Mario Vizcarra visitó a su hermano durante chocolatada que organizó el exmandatario al exterior del penal de Barbadillo. Foto: Kevinn García URPI
Mario Vizcarra visitó a su hermano durante chocolatada que organizó el exmandatario al exterior del penal de Barbadillo. Foto: Kevinn García URPI

En vísperas de Navidad, el expresidente Martín Vizcarra continúa realizando actividades de carácter político. Entre carpas, arengas y entrega de regalos, un grupo de simpatizantes llevó a cabo una chocolatada navideña en los exteriores del penal de Barbadillo, en el distrito de Ate. La actividad, según declaró Mario Vizcarra, candidato presidencial, fue organizada por su hermano desde el interior del establecimiento penitenciario. Asimismo, señaló sentirse afectado al no poder compartir las fiestas navideñas junto a él. Sin embargo, nos contó el mensaje que quiere hacer llegar hacía los simpatizantes y peruanos en general.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Es una situación dolorosa e imprevista. Habrá una silla menos en su mesa (…) un mensaje de optimismo, que no bajemos la guardia, que sigamos luchando. El confía que la justicia determinará la excarcelación de Martín Vizcarra", expresó.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Mientras los niños de la zona recibían regalos, una porción de panetón y chocolatada, un parlante retumbaba los oídos de los vecinos y asistentes con arengas que exigían la libertad del expresidente: “si Martín Vizcarra no puede ir a la chocolatada, la chocolatada viene hacia él”, indicaba uno de los simpatizantes encargados de animar la mañana. Frases que –según Mario- se escuchan hasta la celda de su hermano.

"Tenemos una concentración de militantes y simpatizantes para mostrar nuestra solidaridad y apoyo (…) a los niños de la zona se le está dando unos chocolates y regalos”, indicó.

PUEDES VER: Cardenal Carlos Castillo envía mensaje por Navidad: “Vivimos en un mundo que cada vez se encierra en sí mismo”

lr.pe

Sobre segunda investigación contra su hermano declarada improcedente

Esta semana se dio a conocer que el Poder Judicial archivó el proceso penal por colusión simple contra Martín Vizcarra, una investigación también vinculada a las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, caso por el cual se le dictó la primera sentencia. Por ende, La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió no continuar con el caso tras analizar un recurso de apelación presentado por su defensa. Hecho que para Mario Vizcarra les ha dado fortaleza.

"Es una muestra de que no todo está perdido (…) lo que el fiscal perseguidor Germán Atoche durante 5 años ha querido involucrarlo en ese delito inexistente, el Poder Judicial ha determinado la improcedencia y eso nos da fortaleza", manifestó.

Además, se refirió respecto al pedido de nulidad de la primera sentencia indicando que aún no hay una fecha estimada para la audiencia. Sin embargo, estimó que podría durar hasta un año y medio.

PUEDES VER: ONPE presenta diseño de la cédula de votación para las Elecciones 2026

lr.pe

Promesas de indulto

En una entrevista en el programa Brutalidad Política, Mario Vizcarra aseguró no solo indultar a su hermano Martín Vizcarra, sino también a los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte. Declaraciones no fueron bien recibidas por un gran sector de ciudadanos. En declaraciones para La República recalcó que en su momento se trató de “una opinión personal” y retrocedió dejándolo todo en manos de una comisión.

"En su momento fue una opinión personal que no hubo tiempo para explicar (…) Martín Vizcarra yo sigo creyendo que es inocente y antes de que yo sea presidente, Martín va ser liberado. Por otro de los otros ex presidentes yo creo que son comisiones quienes evalúan la procedencia o no", agregó.

Perú Primero logró inscribir 130 diputados y 60 senadores

Al haberse cerrado el plazo para la inscripción de la plancha presidencial junto a la lista de los candidatos a diputados y senadores, Mario Vizcarra aseguró que lograron concluir el proceso con éxito y junto a un gran número de candidatos. "Hemos logrado la inscripción de los 130 diputados a nivel nacional y los 60 senadores (…) por ejemplo Alejandro Salas, César Figueredo, Jorge Chávez Cresta", mencionó.

En esa misma línea, criticó el accionar de los partidos que no firmaron el pacto ético electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, consideró coherente que no haya firmado el candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien en múltiples ocasiones agredió verbalmente a candidatos y periodistas. "Por primera vez veo algo de coherencia en él", finalizó.

PUEDES VER: Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo

lr.pe

Navidad en Barbadillo

En estos momentos, el centro penitenciario de Barbadillo acoge a cuatro expresidentes de la República, todos pasarán fiestas navideñas en sus celdas. Sin embargo, según Mario Vizcarra, se está permitiendo el ingreso de familiares a pesar de no estar registrado o de no ser el día de visitas correspondiente. "Es una fecha especial, me han permitido que yo pueda entrar, no estaba en la lista (…) mañana vendrá su familia", sostuvo.

La chocolatada terminó con una foto grupal donde también se puede observar a candidatos al parlamento como César Figueredo, Alejandro Salas, entre otros. El reloj marcó la una de la tarde, se guardan las carpas y Mario Vizcarra ingresa con una bolsa de comida al penal para almorzar junto a su hermano.

Notas relacionadas
Casos emblemáticos que quedan para el 2026: Boluarte, Humala, Vizcarra, Castillo, Villarán, Keiko

Casos emblemáticos que quedan para el 2026: Boluarte, Humala, Vizcarra, Castillo, Villarán, Keiko

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

LEER MÁS
Martín Vizcarra: PJ admite recurso de apelación para anular condena de 14 años por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra: PJ admite recurso de apelación para anular condena de 14 años por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: 35 partidos inscribieron sus listas presidenciales, solo Primero La Gente no aparece al cierre del plazo

Elecciones 2026: 35 partidos inscribieron sus listas presidenciales, solo Primero La Gente no aparece al cierre del plazo

LEER MÁS
JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

LEER MÁS
Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo

Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo

LEER MÁS
Decano de Abogados de Puno pide a Phillip Butters que acepte entrevista a José Domingo Pérez en Juliaca

Decano de Abogados de Puno pide a Phillip Butters que acepte entrevista a José Domingo Pérez en Juliaca

LEER MÁS
Pase al retiro PNP 2025: dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional del Perú

Pase al retiro PNP 2025: dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025