Mario Vizcarra visitó a su hermano durante chocolatada que organizó el exmandatario al exterior del penal de Barbadillo. Foto: Kevinn García URPI

En vísperas de Navidad, el expresidente Martín Vizcarra continúa realizando actividades de carácter político. Entre carpas, arengas y entrega de regalos, un grupo de simpatizantes llevó a cabo una chocolatada navideña en los exteriores del penal de Barbadillo, en el distrito de Ate. La actividad, según declaró Mario Vizcarra, candidato presidencial, fue organizada por su hermano desde el interior del establecimiento penitenciario. Asimismo, señaló sentirse afectado al no poder compartir las fiestas navideñas junto a él. Sin embargo, nos contó el mensaje que quiere hacer llegar hacía los simpatizantes y peruanos en general.

"Es una situación dolorosa e imprevista. Habrá una silla menos en su mesa (…) un mensaje de optimismo, que no bajemos la guardia, que sigamos luchando. El confía que la justicia determinará la excarcelación de Martín Vizcarra", expresó.

Mientras los niños de la zona recibían regalos, una porción de panetón y chocolatada, un parlante retumbaba los oídos de los vecinos y asistentes con arengas que exigían la libertad del expresidente: “si Martín Vizcarra no puede ir a la chocolatada, la chocolatada viene hacia él”, indicaba uno de los simpatizantes encargados de animar la mañana. Frases que –según Mario- se escuchan hasta la celda de su hermano.

"Tenemos una concentración de militantes y simpatizantes para mostrar nuestra solidaridad y apoyo (…) a los niños de la zona se le está dando unos chocolates y regalos”, indicó.

Sobre segunda investigación contra su hermano declarada improcedente

Esta semana se dio a conocer que el Poder Judicial archivó el proceso penal por colusión simple contra Martín Vizcarra, una investigación también vinculada a las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, caso por el cual se le dictó la primera sentencia. Por ende, La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió no continuar con el caso tras analizar un recurso de apelación presentado por su defensa. Hecho que para Mario Vizcarra les ha dado fortaleza.

"Es una muestra de que no todo está perdido (…) lo que el fiscal perseguidor Germán Atoche durante 5 años ha querido involucrarlo en ese delito inexistente, el Poder Judicial ha determinado la improcedencia y eso nos da fortaleza", manifestó.

Además, se refirió respecto al pedido de nulidad de la primera sentencia indicando que aún no hay una fecha estimada para la audiencia. Sin embargo, estimó que podría durar hasta un año y medio.

Promesas de indulto

En una entrevista en el programa Brutalidad Política, Mario Vizcarra aseguró no solo indultar a su hermano Martín Vizcarra, sino también a los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte. Declaraciones no fueron bien recibidas por un gran sector de ciudadanos. En declaraciones para La República recalcó que en su momento se trató de “una opinión personal” y retrocedió dejándolo todo en manos de una comisión.

"En su momento fue una opinión personal que no hubo tiempo para explicar (…) Martín Vizcarra yo sigo creyendo que es inocente y antes de que yo sea presidente, Martín va ser liberado. Por otro de los otros ex presidentes yo creo que son comisiones quienes evalúan la procedencia o no", agregó.

Perú Primero logró inscribir 130 diputados y 60 senadores

Al haberse cerrado el plazo para la inscripción de la plancha presidencial junto a la lista de los candidatos a diputados y senadores, Mario Vizcarra aseguró que lograron concluir el proceso con éxito y junto a un gran número de candidatos. "Hemos logrado la inscripción de los 130 diputados a nivel nacional y los 60 senadores (…) por ejemplo Alejandro Salas, César Figueredo, Jorge Chávez Cresta", mencionó.

En esa misma línea, criticó el accionar de los partidos que no firmaron el pacto ético electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, consideró coherente que no haya firmado el candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien en múltiples ocasiones agredió verbalmente a candidatos y periodistas. "Por primera vez veo algo de coherencia en él", finalizó.

Navidad en Barbadillo

En estos momentos, el centro penitenciario de Barbadillo acoge a cuatro expresidentes de la República, todos pasarán fiestas navideñas en sus celdas. Sin embargo, según Mario Vizcarra, se está permitiendo el ingreso de familiares a pesar de no estar registrado o de no ser el día de visitas correspondiente. "Es una fecha especial, me han permitido que yo pueda entrar, no estaba en la lista (…) mañana vendrá su familia", sostuvo.

La chocolatada terminó con una foto grupal donde también se puede observar a candidatos al parlamento como César Figueredo, Alejandro Salas, entre otros. El reloj marcó la una de la tarde, se guardan las carpas y Mario Vizcarra ingresa con una bolsa de comida al penal para almorzar junto a su hermano.