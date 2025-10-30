Carlincatura retrata la 'marcha anticrimen' del presidente y congresista con guiño a la delincuencia
La Carlincatura expone al presidente y una congresista encabezando una 'marcha anticrimen', mientras dos sujetos en moto, como símbolo de delincuencia, la saludan con familiaridad.
Tras la visita del presidente y una congresista al Callao para participar en un operativo policial, la Carlincatura de hoy retrara la puesta en escena. Se observa que ellos encabezan una supuesta 'marcha anticrimen', pero dos delincuentes en moto se acercan a saludarla. “¿Quiubo, tía Pati?”, dice uno de ellos. “¡Chsst, aquí no, chicos!”, responde ella, lo que evidencia la cercanía sobre la cercanía entre la política y la delincuencia que ambos dicen combatir.
Carlincatura de hoy 30 de octubre.