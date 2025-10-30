Carlincatura retrata la 'marcha anticrimen' del presidente y congresista con guiño a la delincuencia

Tras la visita del presidente y una congresista al Callao para participar en un operativo policial, la Carlincatura de hoy retrara la puesta en escena. Se observa que ellos encabezan una supuesta 'marcha anticrimen', pero dos delincuentes en moto se acercan a saludarla. “¿Quiubo, tía Pati?”, dice uno de ellos. “¡Chsst, aquí no, chicos!”, responde ella, lo que evidencia la cercanía sobre la cercanía entre la política y la delincuencia que ambos dicen combatir.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial