HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue a La República en WhatsApp: ÚNETE aquí desde tu celular
Sigue a La República en WhatsApp: ÚNETE aquí desde tu celular     Sigue a La República en WhatsApp: ÚNETE aquí desde tu celular     Sigue a La República en WhatsApp: ÚNETE aquí desde tu celular     
EN VIVO

🔴 NOTICAS DE HOY EN LA REPÚBLICA | #EnDirectoLR

Política

Carlincatura retrata la 'marcha anticrimen' del presidente y congresista con guiño a la delincuencia

La Carlincatura expone al presidente y una congresista encabezando una 'marcha anticrimen', mientras dos sujetos en moto, como símbolo de delincuencia, la saludan con familiaridad. 

Carlincatura de hoy. Foto: composición LR
Carlincatura de hoy. Foto: composición LR

Tras la visita del presidente y una congresista al Callao para participar en un operativo policial, la Carlincatura de hoy retrara la puesta en escena. Se observa que ellos encabezan una supuesta 'marcha anticrimen', pero dos delincuentes en moto se acercan a saludarla. “¿Quiubo, tía Pati?”, dice uno de ellos. “¡Chsst, aquí no, chicos!”, responde ella, lo que evidencia la cercanía sobre la cercanía entre la política y la delincuencia que ambos dicen combatir.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Carlincatura de hoy 30 de octubre.

Carlincatura de hoy 30 de octubre.

Notas relacionadas
¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

LEER MÁS
Carlincatura del jueves 30 de octubre de 2025

Carlincatura del jueves 30 de octubre de 2025

LEER MÁS
¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
TC archiva investigación de lavado de activos al empresario Camet Piccone por discriminación

TC archiva investigación de lavado de activos al empresario Camet Piccone por discriminación

LEER MÁS
Juez Oswaldo Ordóñez: "Esa denuncia anónima tiene una sola finalidad: influir en el proceso del Tribunal Constitucional"

Juez Oswaldo Ordóñez: "Esa denuncia anónima tiene una sola finalidad: influir en el proceso del Tribunal Constitucional"

LEER MÁS
Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

LEER MÁS
Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025