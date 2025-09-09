César Acuña anuncia la nulidad del contrato con empresa de familia Coca Condori tras reportajes de corrupción

El gobernador de La Libertad, César Acuña, anunció la nulidad del contrato con la empresa LC&EC Constructora Consultora y Servicios, de la familia Coca Condori para la realización de la obra "Mejoramiento y ampliación de la carretera Huanchaco - Trujillo", por S/121 millones. La obra quedará paralizada por 90 días, mientras se prepara una nueva licitación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Esta decisión se da tras la publicación de diversos reportajes que acusaban y demostraban incongruencias y corrupción en ambas obras licitadas por LC&EC. "Por haber transgredido el principio de presunción de veracidad...", se lee en el documento presentado por el Gobierno de La Libertad para sustentar la nulidad del contrato con la empresa representada por una joven de 23 años, sin experiencia previa en contrataciones con el Estado, ni en licitaciones de obras públicas.

Cabe indicar que solo se ha anulado una de las dos obras licitadas por la empresa de la familia Coca Condori. Aún queda vigente el contrato para la edificación del hospital de Virú por S/194 millones.

Dos gobiernos otorgaron licitaciones a empresa de familia Coca Condori

De acuerdo con el dominical Panorama, la empresa LC&EC, creada en agosto del 2023, también ganó licitaciones en los Gobiernos Regionales de Junín y Loreto, pero ¿cómo lo hizo? El documental precisó que lo primero que realizó fue incrementar la "capacidad de contratación con el Estado" ante el Organismo de Supervisión de Contrataciones con el Estado (OSCE).

Sin embargo, se encontró una seria observación. En su intento de acreditar ante la OSCE la capacidad de contratación con el Estado, la hermana de la joven sin experiencia, Tatiana Coca, contrató y pagó S/18.000 a la empresa de su hermana para crear un cerco perimétrico en su casa, pese a que estaba construida con la conformidad de su padre, quien fue captado agrediendo a periodistas.

No obstante, no se pudo acreditar ante la OSCE la mencionada construcción. Por ello, la empresa de Lucero Coca se trasladó a Chiclayo y, la empresa construyó un segundo piso de una vivienda. Esto pudo cumplir ante la OSCE con la capacidad de contratación y experiencia y participó en licitaciones en el Gore La Libertad.