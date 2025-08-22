Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas
La empresa sueca SAAB ofrece el modelo Gripen E y los franceses el Rafale 4. En mayo ya estuvieron en Washington el ministro Walter Astudillo y el general del aire Carlos Chávez Cateriano, donde se abordó la propuesta del diseño F-16 Block 70. Completadas las entrevistas del 27 y 28 de agosto en Europa, el gobierno peruano estará listo para decidir qué es lo que comprará por US$3,500 millones.
- Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"
- Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"
Como parte del proceso de adquisición de una flota de aeronaves de combate de última generación, el gobierno autorizó al ministro de Defensa, Walter Astudillo, y del comandante general de la FAP, general del aire Carlos Chávez Cateriano, sostener reuniones con autoridades de Suecia y Francia entre el 27 y 28 de agosto.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
De acuerdo con las respectivas resoluciones, el ministro Astudillo convocó a Chávez para que lo acompañe durante las “reuniones de trabajo” con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa tanto de Francia como de Suecia.
En mayo de este año, el general del aire Carlos Chávez Cateriano viajó a Washington en compañía del ministro Astudillo para un encuentro con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otras autoridades de los Estados Unidos. Entre los temas de trascendencia se abordó la propuesta de la compañía Lockheed Martin de una flota de cazas F-16 Block 70.
PUEDES VER: Relevan al jefe de la Agencia de Compras de las FF.AA. en pleno proceso de adquisición de flota de 24 cazas
Con el periplo de Astudillo y Chávez a París y Estocolmo entre el 27 y 28 de agosto, periodo en el que participarán en reuniones con los ministerios de Defensa de ambos países, se confirma que el gobierno peruano todavía no ha elegido un modelo específico y mucho menos ha firmado ningún contrato.
La fábrica sueca SAAB ha ofrecido los cazas Gripen E y los franceses de Dassault se han presentado con el modelo Rafale 4.
Los estudios técnicos del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú concluyeron que los cazas F-16 Block 70, Rafale 4 y Gripen E responden a las exigencias para la renovación de la flota aérea de combate de nuestro país.
PUEDES VER: Caza sueco Gripen sería el elegido, pero falta la intervención de la Agencia de Compras de las FFAA
Las negociaciones también incluyen los plazos de entrega, el precio -que no debe exceder al presupuesto de US$3,500 millones- y los alcances del programa “offset”, es decir la transferencia tecnológica al Perú.
Estos factores son también determinantes en el proceso de selección de modelo de caza, lo que explica que las negociaciones se hacen de gobierno a gobierno.