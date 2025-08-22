Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas

El ministro Walter Astudillo y el general del aire Carlos Chávez escucharán las propuestas de cazas Rafale 4 en París y Gripen E en Suecia este 27 y 28 de agosto. Foto: difusión | FAP | Fuerza Aérea del Perú

El ministro Walter Astudillo y el general del aire Carlos Chávez escucharán las propuestas de cazas Rafale 4 en París y Gripen E en Suecia este 27 y 28 de agosto. Foto: difusión | FAP | Fuerza Aérea del Perú

Como parte del proceso de adquisición de una flota de aeronaves de combate de última generación, el gobierno autorizó al ministro de Defensa, Walter Astudillo, y del comandante general de la FAP, general del aire Carlos Chávez Cateriano, sostener reuniones con autoridades de Suecia y Francia entre el 27 y 28 de agosto.

De acuerdo con las respectivas resoluciones, el ministro Astudillo convocó a Chávez para que lo acompañe durante las “reuniones de trabajo” con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa tanto de Francia como de Suecia.

En mayo de este año, el general del aire Carlos Chávez Cateriano viajó a Washington en compañía del ministro Astudillo para un encuentro con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otras autoridades de los Estados Unidos. Entre los temas de trascendencia se abordó la propuesta de la compañía Lockheed Martin de una flota de cazas F-16 Block 70.

Con el periplo de Astudillo y Chávez a París y Estocolmo entre el 27 y 28 de agosto, periodo en el que participarán en reuniones con los ministerios de Defensa de ambos países, se confirma que el gobierno peruano todavía no ha elegido un modelo específico y mucho menos ha firmado ningún contrato.

La fábrica sueca SAAB ha ofrecido los cazas Gripen E y los franceses de Dassault se han presentado con el modelo Rafale 4.

Los estudios técnicos del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú concluyeron que los cazas F-16 Block 70, Rafale 4 y Gripen E responden a las exigencias para la renovación de la flota aérea de combate de nuestro país.

Las negociaciones también incluyen los plazos de entrega, el precio -que no debe exceder al presupuesto de US$3,500 millones- y los alcances del programa “offset”, es decir la transferencia tecnológica al Perú.

Estos factores son también determinantes en el proceso de selección de modelo de caza, lo que explica que las negociaciones se hacen de gobierno a gobierno.