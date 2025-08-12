HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Política

José Ragas: “Este gobierno ha dejado una deuda con las siguientes generaciones”

Lima es lo que es gracias al flujo cultural e histórico de migraciones. De cara al próximo censo, reivindiquen sus raíces. Reconocerlas es reconocer la diversidad que ha hecho del Perú lo que es.

Para el historiador peruano José Ragas , el Perú sigue siendo profundamente centralista.
Para el historiador peruano José Ragas , el Perú sigue siendo profundamente centralista. | La República | Marco Cotrina

leen la actualidad desde la historia, José Ragas reside en Chile, pero visita Lima para presentar Lima chola. Una historia de la gran migración andina. El libro, que varios pares definen como inédito, explora cómo las corrientes migratorias del siglo XIX sentaron las bases de la ciudad que conocemos hoy, incluso antes de los conocidos desbordes populares de mediados del siglo pasado.

Únete a nuestro canal de política y economía

¿Qué inspira este libro?

Este libro aborda una migración en particular, pero, en realidad, busca reivindicar la migración en general y cómo esta ha definido al Perú.

Está inspirado en una doble vertiente. Por un lado, en mi historia familiar, porque mis padres son migrantes, como seguramente ocurre con muchos lectores de esta entrevista. Y, por otro, en la necesidad de visibilizar una corriente migratoria poco estudiada. Todos conocemos el desborde popular y la gran migración del siglo XX, pero yo quería mostrar dos cosas: primero, que hubo una migración previa que sentó las bases de esa gran migración; y segundo, que Lima y el país son el resultado de desplazamientos constantes, ya sea hacia la capital, hacia otras regiones o incluso al extranjero.

Vas más atrás, al papel fundacional de los migrantes en la construcción de la ciudad. ¿Cómo explicas ese carácter en la Lima que conocemos hoy?

Puede sonar lejano hablar del siglo XIX, pero los lectores encontrarán paralelos con la actualidad. Aquella primera gran migración fue, para la época, un verdadero desborde popular por la cantidad de personas que llegaron a Lima.

Uno de cada tres limeños era migrante, una proporción muy similar a la de hoy. Ese flujo provocó que la ciudad colapsara: Lima tuvo que romper sus murallas y expandirse, un proceso que continúa hasta hoy. Y no solo cambió la fisonomía urbana, también transformó costumbres: rituales funerarios, gastronomía, bebidas, música… todo empezó a diversificarse.

En Lima chola abordas aspectos menos conocidos, como las asociaciones de migrantes.

Todos los clubes departamentales nacieron de esa migración. Es algo que ocurre en todo el mundo: cuando un número significativo de personas de un mismo lugar se asienta en una ciudad, crean asociaciones para insertarse, ejercer presión social o política y mantener vínculos con su lugar de origen.

¿Cómo explicas el racismo en una ciudad que desde sus orígenes se ha formado con migrantes?

Es una gran pregunta. El racismo acompaña los procesos migratorios. Así como Lima ha sido escenario de una movilidad constante, el racismo surge como reacción de ciertos grupos que no saben procesar la llegada de nuevas poblaciones.

No fue solo migración andina: también china y afrodescendiente liberada tras la abolición. Ese temor se expresó de varias maneras: desde la idealización de una “Lima criolla” blanca y ordenada —que nunca existió— hasta formas más violentas como ataques directos. Y hoy ese racismo se convierte, además, en xenofobia.

Intento retratarlo en el libro: afecta tanto a migrantes pobres como a congresistas andinos que llegan a ocupar curules.

¿Se mantienen dinámicas solidarias entre migrantes, por ejemplo, ante tragedias?

Creo que sí, quiero pensar que sí. Muchos migrantes —andinos o no— han reproducido redes solidarias para mantener lazos con sus lugares de origen e integrarse en la ciudad.

Lima tiene racismo estructural, pero también ofrece espacios para “conquistar” la capital, no mediante la violencia, sino logrando estabilidad y proyectándose hacia las siguientes generaciones. Muchos de nosotros somos producto de esas migraciones.

El libro busca visibilizar sus esfuerzos y desafíos sin romantizarlos, porque también hubo fracasos, retornos forzados y experiencias duras.

Planteas el rol de las élites en el ordenamiento territorial casi inexistente. ¿Han cambiado en la actualidad?

Las élites de hoy no son exactamente las blancas de antaño, pero algunas prácticas se mantienen. Ejemplo: el muro que separa dos distritos contiguos es una muestra de ese apartheid histórico.

Con el boom inmobiliario hay cierta movilidad, pero también mecanismos para preservar distancias, como precios prohibitivos. No es una norma explícita, pero sí una táctica.

Y la desaparición de espacios públicos…

Exacto. La falta de espacios abiertos en Lima limita la integración. Los pocos que hay están enrejados. Sin embargo, barrios antes periféricos hoy son centros dinámicos con sus propios espacios culturales y sociales, sin necesidad de recurrir a zonas “señoriales”.

Vives en Chile y observas de cerca su desarrollo vial. ¿Cómo ves los proyectos de tren para Lima?

El tren es clave para conectar territorios y reducir costos. Pero más allá del tren en sí, importa el propósito: ¿un servicio público real o populismo? En el siglo XIX los ferrocarriles fueron esenciales para integrar regiones y movilizar población. En Chile lo entienden como política de Estado; en Perú seguimos sin verlo como un proyecto de desarrollo nacional. Con estos trenes que acaban de llegar, los cuales van a ser inservibles en unos pocos años, este fin se aleja.

Del 37 % de migrantes en 1859 se pasó al 3 % después de la guerra del Pacífico. ¿Cómo impactó eso en el desarrollo de la ciudad?

Muestra la flexibilidad de la migración: depende de oportunidades y contextos. La bonanza del guano atrajo gente; la guerra la alejó. La guerra cambia absolutamente todo, ¿por qué? Porque hace que más bien que estas comunidades migrantes que antes iban continuamente a Lima decidan no ir porque Lima estaba ocupada.

Se pudo ver durante la pandemia también

¡Con los caminantes! Cómo muchas de estas comunidades migrantes que habían venido a Lima en un momento como la pandemia deciden volver a sus comunidades de origen para poder pasar la pandemia con sus seres queridos o en mejores condiciones también. Entonces, esto muestra que las migraciones son flexibles. Y así como, por ejemplo, hay flujos migratorios hacia la capital, hacia Perú, también pueden cambiar en el futuro

Hoy, además, Lima dejó de ser el gran imán económico: hay regiones que atraen más inversión, según el PNUD.

Sobre la Amazonía, Hoy se habla de nuevos colonialismos generados por actividades ilícitas como la minería ilegal. ¿Está redefiniéndose la dinámica migratoria?

El Perú sigue siendo centralista: uno de cada tres provincianos vive en Lima. La migración refleja esa concentración de recursos.

En el XIX la selva era un proyecto estratégico: café, coca, caucho… Hoy lo es, pero bajo lógicas ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, que reproducen prácticas casi esclavistas: trata de menores, explotación sexual.

En este contexto, ¿qué dirías a quienes deberán ejercer su derecho al voto en unos meses?

Que el cambio no depende solo del presidente, sino del Congreso, ahora con diputados y senadores. Necesitamos un voto consciente, y un compromiso más allá de las elecciones: fiscalizar, exigir. Nuestra crisis política se refleja en una de las tasas de emigración más altas de nuestra historia.

El libro resalta el aporte cultural de la migración. ¿Cómo ves la reciente restricción a la Ley de Cine?

Es un retroceso. El cine regional es dinámico, diverso, refleja realidades invisibilizadas frente a un cine comercial repetitivo. Un ejemplo valioso es el documental Sigo siendo, que muestra esa riqueza cultural y musical. Limitar el arte regional es como declararle la guerra a la cultura, cuando el Perú vive de ella: turismo, identidad, imagen internacional. Me parece que es una de las deudas que este gobierno va a tener con las siguientes generaciones.

¿Cómo impacta la migración venezolana?

Es el mayor flujo migratorio que ha recibido el Perú. Por volumen e inesperado, desbordó al Estado y a la sociedad, igual que migraciones internas del siglo XX.

Pero muestra algo: la cultura peruana es muy difícil de permear. ¿Qué elementos venezolanos se han incorporado? Muy pocos. Eso revela la falta de políticas de inserción. Y también pone en evidencia el racismo y la xenofobia, explotados políticamente, como vemos que ocurre en otros países como con Vox en España o con Kast en Chile.

¿Qué dirías a quienes sienten vergüenza de sus raíces migrantes, o de percibirse cholos, venezolanos, indígenas, etc.?

Que no hay razón para avergonzarse. Lima es lo que es gracias al flujo cultural e histórico de migraciones. Yo mismo sufrí insultos como “cholo” en la infancia, pero hoy ese término se ha resignificado como orgullo, no solo para descendientes andinos, sino también asiáticos y afroperuanos.

De cara al próximo censo, reivindiquen sus raíces. Reconocerlas es reconocer la diversidad que ha hecho del Perú lo que es.

Notas relacionadas
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

LEER MÁS
Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

LEER MÁS
Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

LEER MÁS
César Hildebrandt a Gustavo Petro: "Ni rezándole a Santa Rosa va a lograr que el Perú cambie el tratado"

César Hildebrandt a Gustavo Petro: "Ni rezándole a Santa Rosa va a lograr que el Perú cambie el tratado"

LEER MÁS
"Colocar la bandera colombiana en Santa Rosa es una provocación", afirmó el exministro de Defensa Jorge Nieto

"Colocar la bandera colombiana en Santa Rosa es una provocación", afirmó el exministro de Defensa Jorge Nieto

LEER MÁS
Alcaldesa de Barranco gastó S/11 mil del Estado en viaje a Punta Cana con presunta invitación falsa, advierte la Contraloría

Alcaldesa de Barranco gastó S/11 mil del Estado en viaje a Punta Cana con presunta invitación falsa, advierte la Contraloría

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota