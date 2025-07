Rosa María Palacios sobre trenes de Caltrain: "Es un capricho electoral de Rafael López Aliaga"

Rosa María Palacios en el programa 'Sin guion', se refirió a los trenes de Caltrain impulsados por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y al reciente anuncio de César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, quien dijo que los trenes no estarían listos antes de los 3 años porque hace falta planificación y los estudios técnicos correspondientes.

"Al final, no hay tren. No hay tren a Chosica. Si escuchan pasar un tren dentro de un rato, ya pasó. Se van a dar cuenta de que estoy muy cerca de las vías del tren. Por eso les decía —y lo he dicho muchas veces— que a mí me encantaría tener un tren a Chosica. Me encantaría llegar desde Lima, subirme en Desamparados y estar en 15 minutos acá. ¿Cómo no me va a gustar?

Pero no hay tiempo. Es lo primero que dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones antes de irnos al feriado: este año no se va a poder implementar ese tren porque estas cosas no se hacen de la noche a la mañana.

El señor César Sandoval, que puede ser muy hincha de Acuña, tampoco está loco. La verdad es que tiene toda la razón. No se puede hacer un proyecto que necesita estaciones, que necesita un flujo de pasajeros razonable para poder subsidiarse, el mes que viene o de acá a diciembre, solo porque el señor López Aliaga está en campaña y quiere que lo elijan presidente. Esa no es una razón", sostuvo.

Asimismo, hizo hincapié en la situación de Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia, quien posee una sentencia por violencia familiar contra su exesposa en la modalidad de violencia psicológica y por la que se solicita que se apartado del cargo.

"Las razones por las cuales el señor magistrado Gino Ríos Patio fue condenado por violencia familiar son importantes de conocer. La violencia familiar, especialmente la psicológica, es una causal en los procesos de divorcio y en denuncias por maltrato, pero suele ser difícil de probar porque, a diferencia del maltrato físico o sexual, no deja huellas visibles. La prueba depende muchas veces de evaluaciones psiquiátricas u otros indicios.

En este caso —como lo cuenta Doris Aguirre en su nota— fue el propio Gino Ríos Patio quien le envió cartas notariales a su exesposa, Obdumia Hilde Meer. Y es importante contarlo todo, porque este proceso ya es de interés público.

En esas cartas, Ríos Patio revela una actitud claramente cruel: le dice, entre otras cosas, “infantil”, “parásita”, “mitómana”, “fría”, “hipócrita” y “cruel”. Incluso cuestiona sus evaluaciones psiquiátricas, sugiriendo que son “simuladas o reales”, y la acusa de haber iniciado la “expoliación del fruto de su trabajo”.

Justamente por esas cartas notariales —enviadas con la intención de amedrentar y amenazar— su exesposa logró demostrar que se trataba de un caso de violencia psicológica dentro del matrimonio. Finalmente, el Poder Judicial le concedió el divorcio", señaló.