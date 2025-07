Pedro Castillo protagoniza tenso intercambio de palabras con jueces: "Soy un presidente secuestrado, este juicio es político"

En la continuación del juicio oral de este jueves 24 por el presunto delito de rebelión, el expresidente Pedro Castillo protagonizó un momento tenso al dirigirse directamente a la magistrada Norma Carbajal para arremeter contra el proceso en su contra. "Soy un presidente de la República secuestrado (...) este juicio es más político que jurídico”, expresó ante los jueces, elevando el tono de su intervención y hablando al mismo tiempo que Carbajal.

El exmandatario criticó nuevamente la labor del Ministerio Público y cuestionó la imparcialidad del proceso. “Y una vez más vengo a rechazar lo que en la sesión anterior decía el fiscal, que yo he entregado armas a la población", añadió, en alusión al delito penal que se le imputa desde su fallido intento de disolver el Congreso en el pasado 7 de diciembre de 2022.

Por su parte, la directora de debates, le reiteró a Castillo que el momento que se le otorgaba al inicio de la audiencia era únicamente para su acreditación correspondiente, por lo que debía dar su nombre y apellido y así certificar su presencia en la audiencia y no lanzar discursos negando su proceso como lo ha venido haciendo recurrentemente. Sin embargo, Castillo insistió en su postura "Así como decía el Ministerio Público 'el señor Castillo quería intervenir el sistema de justicia', rechazo eso", mencionó.

El tribunal, por su parte, decidió dar por instalada la mesa y continuar con la audiencia programada. Cabe recalcar que la exministra Betssy Chávez, que es una de las imputadas, no se encontraba presente en la audiencia por estar en el décimo día de su huelga de hambre en protesta por los supuestos abusos, hostigamientos y amenazas de las que sería víctima en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos en el que se encuentra recluida.

En tanto, Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo desde diciembre de 2022, tras ser vacado por el Congreso y detenido por las autoridades en el marco de la investigación por rebelión y conspiración.

Juicio contra Pedro Castillo: abogado de Betssy Chávez solicita dispensa

Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, tomó la palabra durante la audiencia y se dirigió a Norma Carbajal para hacerle mención sobre los 10 días que cumple su patrocinada en huelga de hambre y justificar su inasistencia a la Sala por esa decisión. Además, reiteró el estado de salud de su clienta y la situación de la que supuestamente estaría siendo víctima en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos para que se emita el documento que justifique su inasistencia

"Es importante que esta sala, dando cuenta de lo sucedido, proceda a dar las constancias de dispensa para que no sea enviada al 'hueco' que es un lugar de 2 x 2 metros en donde son encerradas las internas por prolongado tiempo, por haber cometido una falta grave que sería haber denunciado una organización criminal y estar en huelga de hambre", sostuvo.

Cabe mencionar que en la audiencia pasada, Betssy Chávez, lució un aspecto de salud demacrada y denunció que en su establecimiento penitenciario estarían evaluando enviarla a una celda de castigo. "Jamás he recibido una sola sanción por problemas de conducta, pero se me han aperturado 6 procedimientos administrativos por no asistir a diligencias judiciales (...) lo que se busca es enviarme a una celda de castigo hasta por 45 días en total aislamiento", puntualizó.