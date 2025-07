Alex Paredes indicó que no ha recibido ninguna propuesta por el momento. Foto: composición LR

Alex Paredes indicó que no ha recibido ninguna propuesta por el momento. Foto: composición LR

Fuentes del Congreso informaron que, en la interna, habrían desistido de presentar a José Jerí a la presidencia del Congreso debido a los cuestionamientos en su contra. En su lugar, ahora el interés caería en Alex Paredes, legislador que se sumó hace poco a Somos Perú tras renunciar a Bloque Magisterial.

Al respecto, en diálogo con La República, Paredes Gonzales indicó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna propuesta y descartó que su renuncia a Bloque Magisterial haya tenido como objetivo algún interés en liderar la presidencia del Congreso. "No he tenido ninguna propuesta de ese tipo. En caso se dé, tengo el mismo derecho que todos de postular siempre y cuando, claro, esa sea una decisión de mi bancada (Somos Perú). Es una cuestión institucional de partido", dijo.

Asimismo, explicó que si se da una propuesta a nivel de partido, él se sumaría a la misma lista presentada con José Jerí. Es decir, César Revilla (Fuerza Popular), Ilich López (Acción Popular) y Waldemar Cerrón (Perú Libre).

Por otro lado, informó que desconoce si hay un retroceso respecto a una posible candidatura de José Jerí. "Se debe respetar el derecho a la presunción de inocencia. No se deberían confundir las cosas porque luego vienen los daños irreparables. No me parece justo", mencionó.

Sobre candidatura de José Jerí

Sobre Jerí, tras confirmarse su candidatura el congresista informó que ha entablado conversaciones con al menos ocho bancadas del Parlamento, incluyendo a legisladores independientes, con miras a conformar una nueva Mesa Directiva. A su juicio, los acercamientos han sido positivos y permiten proyectar una posible alianza multipartidaria. “Con cautela y equilibrio, aspiramos a una Mesa que aporte estabilidad y facilite que la ciudadanía tome decisiones bien informadas en las próximas elecciones”, sostuvo.

Jerí subrayó que la prioridad de la nueva directiva debe ser garantizar un cierre legislativo ordenado y transparente. En ese sentido, destacó la necesidad de devolverle legitimidad al Congreso y dar señales de institucionalidad en el tramo final del periodo parlamentario. “Este último año debe ser limpio y enfocado en recuperar la confianza ciudadana”, expresó.

Sobre los temas clave en agenda, el legislador mencionó el caso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuya ampliación ya fue propuesta por su bancada, Somos Perú. Señaló que la fórmula presentada por el Ejecutivo parece ser técnicamente adecuada, aunque aún se encuentra bajo evaluación. Jerí precisó que están atentos a lo que defina la Comisión de Energía y Minas, tomando en cuenta que el plazo para su aprobación vence el 15 de agosto.

En caso de que no se llegue a un acuerdo pronto, advirtió que dicha comisión deberá asumir un papel clave en la construcción de una norma equilibrada. Recalcó la importancia de alcanzar consensos entre los actores políticos y sociales, de modo que se encuentre una salida que atienda las necesidades del sector minero informal sin desatender la responsabilidad ambiental ni el orden legal.