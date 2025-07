José Domingo Pérez denuncia intentos del Congreso por controlar la Fiscalía: "Quieren intervenirla como en los 90"

El Congreso acecha a la Fiscalía. Así lo sostuvo el fiscal José Domingo Pérez en su última entrevista con La República. Al comentar la reciente iniciativa del congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien busca declarar en emergencia al Ministerio Público para promover su reforma, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato señaló que estas propuestas tienen como objetivo que el poder político capture a la Fiscalía y así quebrar las investigaciones en su contra.

“Hay que recordar que el congresista Muñante preside una comisión que investiga la labor del equipo Lava Jato, específicamente la suscripción del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Es una clara interferencia en la autonomía de la Fiscalía. Fiscales que participaron en procesos ya sentenciados, con cosa juzgada, están rindiendo cuentas a políticos. Antes eso no se veía. La consecuencia es que, envalentonados con ese poder político, ahora quieren intervenir el Ministerio Público, como se hacía en los años 90”, indicó el fiscal a este medio.

Al explicar por qué se producen estos ataques, Domingo Pérez sostuvo que esto ocurre porque la Fiscalía carece de un liderazgo que la respalde. El fiscal cuestionó a Delia Espinoza, fiscal de la Nación, a quien reprochó no defender adecuadamente a los trabajadores del Ministerio Público en diversas situaciones.

“¿Por qué ocurre? Porque no tenemos una institución cohesionada. Si la fiscal de la Nación estuviera respaldada por los fiscales supremos, por los presidentes de los distritos fiscales, si todo el personal fiscal estuviera unido, sería diferente. Mire lo que pasó en el Poder Judicial: cuando amenazaron a la presidenta, todos los jueces supremos y presidentes de cortes salieron a respaldarla. En la Fiscalía eso no ocurre, porque la defensa institucional no puede ser solo la defensa del cargo de Delia Espinoza: es la defensa de todos los fiscales”, señaló.

José Domingo Pérez señaló que no recibe apoyo de la Fiscal de la Nación

Sobre Delia Espinoza, el fiscal sostuvo que no ha sentido una protección adecuada de su parte. Al ser consultado por las declaraciones de la fiscal de la Nación —quien, en alusión a Domingo Pérez, afirmó que los fiscales no debían referirse a “temas personales” cuando defendían su trabajo—, Pérez consideró que esos comentarios fueron desacertados.

“Lamentablemente, las escuché en directo. Me parecieron desacertadas. Si a mí me insultan, me agreden, me abren procesos disciplinarios y penales arbitrarios para afectar la tranquilidad necesaria para mis labores, eso no es un tema personal: es consecuencia de investigar estos casos. Si no entendemos que estas estructuras criminales buscan destruir al fiscal, no podremos trabajar eficazmente”, indicó.

El fiscal pidió que Espinoza destine mayores recursos para apoyarlo frente a sanciones como las impulsadas por el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, quien ha buscado su suspensión como fiscal del caso Lava Jato: “La Fiscalía debe dar el soporte necesario para que los fiscales trabajemos sin ese nivel de presión. Lamentablemente, a pesar de nuestros reiterados ruegos a la doctora Delia Espinoza para que adopte una medida respecto al señor Juan Antonio Fernández Jerí —a quien la propia Fiscalía ha involucrado como parte de la red criminal de la señora Patricia Benavides— hasta la fecha no se ha hecho nada”, agregó.