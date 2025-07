Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho', criticó el reciente aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte sumado a la revelación de la tarjeta alimentaria que recibe mensualmente con un saldo de 5000 soles, y rechazó que se realice esto en pleno contexto de crisis y austeridad económica, además, de la alta informalidad laboral de peruanos que no reciben ningún beneficio laboral.

"Y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, porque estas cosas no se hacen en una situación de crisis, en una situación de austeridad económica, en un país con 72 % de informalidad laboral. ¿Informalidad laboral qué significa? Que no tienes un seguro, que no tienes tu AFP o tu pensión pública o privada, no tienes tu aporte. Ya no lo tienes.

Seguro social, menos. Es decir, ningún derecho laboral. La gente vive —el 72 %, según cifras más recientes y actualizadas— en la informalidad, en la precariedad laboral.

Y esta señora que se encontró con la Virgen —sin ofender a la Virgen—, que se encontró con la Virgen para merecerse el cargo de presidenta de la República. Esta señora que funge de presidenta accidental en el Perú gana 35,568 soles porque ella lo decidió, porque lo tramó con el gabinete y ahora dice que no va al mercado.

Es la persona más inescrupulosa que he visto en mi vida. Entre las cirugías, entre los Rolex, entre el aumento de sueldo y ahora la tarjetita… francamente, es usted una descarada, señora presidenta. Sí, sí lo es. Y creo que coincidimos el 99 % de la gente. Ese 1 % será su familia, Morgan Quero —de quien vamos a hablar en un momento— y algunos de sus ministros.

Más bien, preocúpese, señora, por la situación de las carreteras. ¿Qué está pasando? Los mineros informales quieren hacer lo que les da la gana. Ya sabemos que hay, sí, un grupo menor, pero un grupo de mineros artesanales que en realidad hacen un trabajo que busca, en el mediano o en el largo plazo, ser formales. Pero esos son los menos", sostuvo.

Asimismo, Chincha, se refirió al ministro de Educación, Morgan Quero, quien confirmó su afiliación al partido Ciudadanos por el Perú (CPP), que pertenece a Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, quien se encuentra investigado por tráfico de influencias y organización criminal en el caso 'Waykis en la Sombra'.

"El señor Morgan Quero, ministro de Educación, pero más que nada ministro de Dina Boluarte, ¿no? Una persona muy cercana, muy emparentada con ella, ha confirmado —él mismo, de motu proprio— que se ha afiliado al partido Ciudadanos por el Cambio (CPP), que, como ya es sabido, es el partido del señor Nicanor Boluarte.

¿Se acuerdan? Usaba a los prefectos y subprefectos para que estos recojan firmas para ese partido, con la anuencia y el aval de la señora Dina Boluarte. Bueno, ese partido que nació mal, que se gestó mal, por cierto, tiene un nuevo militante: Morgan Quero. Así como lo oyen.

Y además —esto lo vamos a tratar con el abogado especialista en temas electorales, José Naupari, en un momento— el señor Quero no descarta renunciar al cargo de ministro de Educación para participar en las elecciones", puntualizó.