Domingo Pérez tras suspensión de Benavides: "Delia Espinoza debe continuar las investigaciones donde hay hechos criminales"

José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció tras la decisión del Poder Judicial de suspender por un periodo de 24 meses contra Patricia Benavides como fiscal de la Nación, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó la cuestionada decisión de reponerla en el cargo. En ese sentido, Pérez Gómez saludó la decisión del sistema judicial y respaldó a Delia Espinoza como titular del Ministerio Público.

Asimismo, el fiscal resaltó la importancia de Espinoza Valenzuela de continuar con las investigaciones contra Benavides, su entorno y, según contó, contra la presunta organización criminal que habría estructurado con fines de impunidad.

"Definitivamente, es una crisis que no se puede soslayar. Es una situación que afortunadamente ya el Poder Judicial ha tomado una decisión. Esperemos que esta decisión se pueda respetar, pero que también hay que tener en cuenta de que la señora de la nación, Delia Espinoza, tiene en sus manos las investigaciones que no solamente involucran a la señora Patricia Benavides, involucran al entorno a la organización que ella presuntamente estructuró para generar mecanismos de impunidad, para favorecer a distintos actores políticos, actores del empresariado, que estaban buscando el control del Ministerio Público para fines abyectos, para fines ajenos al sistema de impartición de justicia", enfatizó.

En esa misma línea, Domingo Pérez apuntó contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Fernández Jerí, e instó a la fiscal de la Nación a investigarlo, así como a las supuestas organizaciones criminales dentro de la institución.

"Yo creo que la señora fiscal de la nación, Delia Espinoza, tiene que solicitar las medidas contra quienes también forman parte de esta presunta organización que está en el Ministerio Público y que en audiencia los ha identificado. Uno de ellos es el jefe de la Autoridad Nacional de Control, el señor Juan Antonio Fernández Jerí, que no permite que los fiscales puedan desarrollar una labor de manera independiente y que se le viene solicitando a la señora fiscal de la Nación reiteradamente que tome acciones contra el señor. No solamente se vio afectado al fiscal Rafael Vela, sino también la doctora Marita Barreto y hay otros fiscales a nivel nacional", declaró.

"Era una situación de crisis y esperemos que el Poder Judicial con esta decisión permita que los fiscales a nivel del Ministerio Público puedan desarrollar su labor de manera tranquila y de acuerdo a la ley. (...) Muchos de los abogados que han acompañado a la señora Patricia Benavides son abogados que litigan contra los fiscales en el equipo Lava Jato, algunos son investigados, algunos otros tienen serios cuestionamientos en las investigaciones del caso Lava Jato y otras investigaciones", acotó.

José Domingo Pérez: "Delia Espinoza tiene que continuar las investigaciones"

En otro momento, el fiscal Domingo Pérez solicitó que, tras la suspensión de Patricia Benavides como fiscal suprema, Delia Espinoza debe continuar con las indagaciones dentro y fuera de la institución. De la misma manera, el miembro del Equipo Especial Lava Jato recomendó a Espinoza "no distraerse" en investigaciones que podrían afectar la separación de poderes.

"Bueno, por eso la señora Delia Espinoza tiene que continuar las investigaciones, investigaciones en los cuales hay hechos criminales, denunciados, en los cuales hay distintos actores que se han acogido a procesos especiales. Esperemos que no se distraiga en investigaciones que tienen como propósito afectar la independencia de los fiscales. Por ejemplo, yo en este momento me estoy presentando porque he recibido una citación de la fiscal de la nación para declarar sobre una denuncia que hizo uno de los abogados de los investigados del caso Lava Jato", comentó.

"Esperemos que se respete la separación de poderes. Esto lo ha dictado un juez dentro de su autonomía e independencia y es una resolución que obviamente es revisable por una segunda instancia, pero tiene que ser respetada por quienes confiamos y consideramos que aún estamos en un Estado de derecho", señaló.

Luego, agregó: "Los fiscales y en general apoyan la institución y estamos a la expectativa que también la gestión de la señora Delia Espinoza pueda brindarnos las garantías para desarrollar una labor de manera independiente y autónoma, parte de ello de solicitar las medidas de suspensión contra quienes pretenden interferir este regular o independiente labor que podemos realizar desde cada una de las fiscalías".