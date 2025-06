Delia Espinoza advierte al Ministerio del Interior que una intervención de la PNP en la Fiscalía sería ilegal

Trata de defenderse. La República pudo conocer que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, envió un oficio al ministro del Interior, Carlos Malaver, en el que advierte que, en caso la PNP intervenga las oficinas de la Fiscalía o a su persona, estarían incurriendo en un delito y sería ilegal. Ello se da en el marco del caso Patricia Benavides, luego de la cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Benavides en el cargo.

Como se recuerda, el último lunes 23 de junio la directora de la Oficina de Procesos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo, emitió un oficio a Delia Espinoza en el que amenaza con hacer uso de la fuerza pública en caso no reponga a Benavides como fiscal de la Nación en un plazo máximo de 24 horas.

Delia Espinoza envía oficio al ministro del Interior

"Hacemos de su conocimiento que cualquier intervención de la Policía Nacional del Perú en un procedimiento administrativo regular en trámite como el correspondiente al Procedimiento Administrativo N° 001-2024-JNJ no solo sería ilegítima, sino que sería ilegal y quebrantaría el orden institucional y constitucional", se lee en el documento.

En esa misma línea, la fiscal de la Nación sostiene que el uso de las fuerzas del orden "están subordinadas" al poderr constitucional y que, solo por mandato judicial, podrían intervenirla. En caso la PNP tome otra decisión, esta deberá ser debidamente motivada.

"El artículo 169 de la Constitución Política del Perú establece que "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional", por lo que la PNP no puede irrumpir las instalaciones del Ministerio Público ni intervenir a la Fiscal de la Nación. Solo por mandato judicial o por orden debidamente motivada de la autoridad competente y con respecto al debido procedimiento y a los derechos fundamentales podría intervenir la PNP, circunstancia que no sucede en el caso en particular, dado que, reiteramos, estamos ante un procedimiento administrativo regular en trámite", menciona el documento.

"En el que caso que los altos mandos dispongan la intervención de la PNP estarán incursos en infracciones administrativas graves y en la comisión de ilícitos penales", acotó.